Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde edildiğini belirterek yıl sonu hedefinin 65 milyar dolar olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Turizm sektörünü Türkiye'nin 'bacasız sanayisi' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün Dünya Turizm Günü'nü kutladı. Paylaşımında 2026 yılının ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm gelirlerinin yılın geri kalan döneminde de artmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, 2026 yılı sonunda 65 milyar dolar seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında turizm sektörünün Dünya Turizm Günü'nü kutlayarak sektör çalışanlarına başarılar diledi.

Ülkemizin bacasız sanayisi Turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum.



Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız. pic.twitter.com/Ffj0A8iXmr — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2026