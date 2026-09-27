Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa'daki faili meçhul dosyalarda yeni bulgulara ulaşıldığını, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, '19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayeti aydınlattık' dedi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 19, 15 ve 11 yıllık 3 cinayet dosyasının daha çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının titiz çalışmaları sonucunda eski dosyaların yeniden incelendiğini belirtti.

AKSARAY'DA 19 YILLIK DOSYADA 2 TUTUKLAMA

Gürlek'in aktardığına göre, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü dosyası yeniden ele alındı. Çelişkili ifadeler ve yeni saha çalışmaları doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği, aramalarda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarının kullanıldığı bildirildi.

Şüpheli Hava G.'nin ifadesi doğrultusunda Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirilirken, Hava G. ve İlhan G. tutuklandı.

GAZİANTEP'TE 15 YILLIK DOSYADA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep'te 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya dosyasında da yeniden inceleme yapıldı. HTS kayıtları, tanık anlatımları, baz sinyal bilgileri ve teşhis tutanaklarının değerlendirilmesiyle şüphelilerin olay günü takip ve gözetleme faaliyetinde bulundukları tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'DA ARAÇ PARÇASI ÜZERİNDEN ÇÖZÜM

Manisa'da 6 Temmuz 2015'te yol kenarında ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan dosyasında ise olay yeri yeniden canlandırıldı. MOBESE ve PTS kayıtlarının incelenmesiyle adli emanette bulunan araç parçasının belirli Volkswagen modellerine ait yan ayna çerçevesi olduğu saptandı.

Yapılan karşılaştırmalar sonucunda olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edilirken, aracın sahibi olduğu belirlenen R.Ç. yakalanarak tutuklandı.

ADALETİN HAFIZASI VAR: 19, 15 ve 11 YILLIK 3 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ AYDINLATTIK!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; aradan kaç yıl geçerse geçsin, kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 27, 2026

'HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Yıllar sonra elde edilen sonuçların, teknolojinin ve yeni yöntemlerin dosyaların aydınlatılmasında önemli rol oynadığını gösterdiğini ifade eden Bakan Gürlek, soruşturmaları yürüten başsavcılıklara, güvenlik güçlerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür ederek, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmaya devam edeceğini vurguladı.