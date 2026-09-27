Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımlarının karşılığını almaya devam ediyor. KASKİ 2025 yıl sonu verilerine göre yüzde 25,45'lik kayıp-kaçak oranıyla Türkiye'de beş büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında gösterildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında su kaynaklarının korunmasına yönelik hayata geçirdiği yatırımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu şebekesinde yürüttüğü dijital izleme, basınç yönetimi ve altyapı iyileştirme çalışmaları, bağımsız teknik yayınlarda da karşılığını buldu.

Su yönetimi ve çevre teknolojileri alanında sektörün teknik yayınları arasında yer alan Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi'nde yayımlanan 'Türkiye'de İçme Suyu Şebekelerinde Kayıp-Kaçak Yönetimi' başlıklı makalede, büyükşehir su ve kanalizasyon idarelerinin performansları karşılaştırıldı.

Makalede, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkat çekilirken, içme suyu şebekelerindeki kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasının su güvenliği açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Modern altyapı yatırımları, dijital izleme sistemleri ve etkin şebeke yönetimi uygulamalarıyla başarı sağlayan büyükşehirler arasında Kayseri'nin öne çıktığı ifade edildi.

KASKİ yüzde 25,45'lik kayıp-kaçak oranıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Denizli illeri ile birlikte Türkiye'de ilk beş büyükşehir su ve kanalizasyon idaresi arasında yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha önce yaptığı değerlendirmede, KASKİ'nin SCADA sistemi, akustik dinleme cihazları ve saha ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 2025 yılında 2 milyon 700 bin metreküp su kaybının önlendiğini, ekonomiye yaklaşık 90 milyon liralık katkı sağlandığını açıklamıştı.

Başkan Büyükkılıç, suyun geleceğin en stratejik değeri olduğuna işaret ederek, 'Su kaybını önlemek, geleceğimizi güvence altına almaktır' anlayışıyla yürütülen yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulamış; KASKİ'nin ileri teknoloji destekli uygulamalarıyla hem doğal kaynakların korunduğunu hem de kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığını ifade etmişti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ aracılığıyla akıllı altyapı sistemleri, dijital izleme teknolojileri ve sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarıyla suyun her damlasını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.