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Ziyarette şehit Er Alaattin Buluç dualarla anılırken, Bakan Güler'in şehidin ailesiyle yakından ilgilendiği ve aileyle bir süre görüştüğü aktarıldı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Güler'in İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan şehit Buluç'un ailesini ziyaret ettiği belirtildi.

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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Er Alaattin Buluç'un ailesine ziyarette bulundu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1995 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Er Alaattin Buluç'un İstanbul Maltepe'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

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