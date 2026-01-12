Bunlar da ilginizi çekebilir

Pompaya yansıması beklenen artışın 1,08 TL olacağı öngörülürken, şu an için istasyonlarda motorinin litre fiyatı ortalama 54 TL civarında.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 12 Ocak Pazartesi'yi, 13 Ocak Salı gecesine bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında artış olacağı kaydedildi.

İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt gruplarından motorinde geçen hafta gelen indirim sonrasında bu hafta zam olması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta indirim yapılan motorin fiyatları yeniden artışa geçiyor. Olası zammın bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

