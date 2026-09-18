Akaryakıt ürünlerinden motorine gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen 4,09 lira indirim bekleniyor. İndirimle motorinin litre fiyatının yeniden 100 liranın altına düşmesi öngörülüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Son zamlarla birlikte litre fiyatı 100 lirayı aşan motorin için indirim beklentisi oluştu.

Buna göre, 18 Eylül Cuma'yı 19 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren motorinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor.

Beklenen indirimle birlikte motorinin litre fiyatının yeniden 100 TL'nin altına inmesi öngörülüyor.

TABELA SORUNU GÜNDEM OLMUŞTU

Motorin fiyatının 100 lirayı aşması, bazı akaryakıt istasyonlarında tabela değişikliği sorununu da beraberinde getirmişti. Üç haneli fiyat gösteriminde yetersiz kalan bazı tabelalar nedeniyle işletmeler geçici çözümlere yönelmişti.

Söz konusu indirimle birlikte fiyatların yeniden 100 liranın altına gerilemesi halinde, istasyonların üç haneli fiyat gösterimine uygun yeni tabela değişikliği yapma ihtiyacının da ortadan kalkması bekleniyor.