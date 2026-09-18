Keşan TSO Meclis Başkanı Koru, İpsala Ovası'nda başlayan 2026 çeltik hasadı öncesi maliyet, alım fiyatı, ithalat ve depo kapasitesi konusunda kritik mesajlar verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Ahmet Koru, İpsala Ovası'nda başlayan 2026 çeltik hasadı öncesinde üreticilerin maliyetleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatları, çeltik ve pirinç ithalatı ile İpsala'daki lisanslı depo kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koru, hasadın bayır arazilerde başladığını, 20 Eylül'den sonra ovaya ineceğini ve ay sonuna doğru bölgenin tamamına yayılmasının beklendiğini söyledi. Bu yıl su sıkıntısı yaşanmadığını belirten Koru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre ekim alanının geçen yılki 450 bin dekardan 500 bin dekara çıktığını, rekoltenin de 400 bin tonu aşmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye'de geçen yıl üretilen 998 bin ton çeltiğin yaklaşık yüzde 40'ının Edirne'den çıktığını hatırlattı.

Koru, yüksek rekoltenin tek başına üretici için kazanç anlamına gelmediğini vurgulayarak, 'Ürünün yığıldığı hasat haftaları, fiyatın en kolay kırıldığı dönemdir. Bugün asıl soru 'ne kadar ürettik?' değil, 'üretici bu ürünü kaça satacak?' sorusudur' dedi.

DEKAR MALİYETİ 37 BİN 815 LİRA

İpsala'da ağustos başında açıklanan maliyet raporuna da değinen Koru, bir dekar çeltiğin 37 bin 815 liraya mal olduğunu, dekar başına 800 kilogramlık ortalama verimle kilogram maliyetinin 47,26 liraya çıktığını aktardı. En büyük gider kaleminin 13 bin lira ile arazi kirası olduğunu söyleyen Koru, bunu zirai mücadele ve hasat giderlerinin izlediğini belirtti.

Koru, TMO'nun geçen sezon için açıkladığı fiyatların maliyetin altında kaldığını ifade ederek, özellikle bölgede yaygın yetiştirilen Osmancık çeşidinde üreticinin zarar riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

'TMO BU YIL HASATTA SAHADA OLMALI'

Koru'nun ilk talebi, TMO'nun 2026 çeltik alım fiyatını hasat sürerken açıklaması ve alıma başlaması oldu. TMO'nun açıklayacağı fiyatın maliyeti karşılaması ve üreticiye makul kazanç bırakması gerektiğini söyleyen Koru, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın hububatta yapılan rekor alımları hatırlatarak aynı kararlılığın çeltikte de gösterilmesini istedi. Koru, ikinci olarak bu sezon çeltik ve pirinç ithalatına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi. Yılın ilk 7 ayında yalnızca Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü üzerinden 18 bin 300 tonu aşkın pirinç ve çeltik ithal edildiğini belirten Koru, hasat döneminde ithalatın yerli üreticinin fiyatını kıracağını savundu.

Bu kapsamda gümrük vergisi indirimi, indirimli ithalat kontenjanı ve dahilde işleme rejimiyle yapılan girişlerin iç piyasaya kaymasını önleyecek sıkı denetim talep etti.

LİSANSLI DEPO KAPASİTESİ ARTIRILMALI

İpsala'da düzenlenen 'İpsala Pirinci Hasat ve Lisanslı Depo Kapasite Artırımı Değerlendirme Toplantısı'nı da hatırlatan Koru, lisanslı depo kapasitesinin artırılmasını üretici için önemli bir güvence olarak değerlendirdi. Koru, depo kapasitesinin büyümesiyle üreticinin ürününü hasatta düşük fiyata satmak zorunda kalmayacağını, nakliye yükünün azalacağını ve ürün kalitesinin korunacağını söyledi. İpsala Belediyesi'nin bu alandaki öncü rolüne de dikkat çekti.

Koru, İpsala Pirinci'nin önce Türk Patent'te menşe adı olarak tescil edildiğini, ardından Avrupa Komisyonu kararıyla AB'de Korunmuş Menşe Adı (PDO) olarak kayda geçtiğini de hatırlattı. Bu tescilin yalnızca bir unvan değil, aynı zamanda bir güvence olduğunu vurguladı. Keşan TSO Meclis Başkanı Ahmet Koru, açıklamasının sonunda TMO'nun maliyeti karşılayan fiyatla sahaya inmesi, bu sezon ithalata izin verilmemesi ve İpsala'daki lisanslı depo kapasitesinin hızla artırılması çağrısında bulundu.