Türkiye'nin kuru meyve ihracatını domine eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin kuru meyve ihracatında lider konumda olan Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'e Türk kuru meyve sektörünün potansiyelini aktardı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin kuru meyve ihracatını domine eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin kuru meyve ihracatında lider konumda olan Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'e Türk kuru meyve sektörünün potansiyelini aktardı.

Ankara'da Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'un ev sahipliğinde Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'in Türkiye ziyareti vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda Bakan Rainer'e, ülkemizin kuru meyve ihracatında özel bir yere sahip olan Türk kuru incirini takdim etme imkânı bulduklarını aktaran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay, Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer'e Almanya ile Türk kuru meyve sektörü arasındaki köklü ticari ilişkilerin önemini ve iş birliğimizin geliştirilmesine verdikleri önemi aktardıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 742 milyon dolarlık kuru meyve ihracatından Almanya'nın 221 milyon dolar pay aldığını paylaşan Gabay, 'Almanya ihracatımızda lider konumda. Toplam ihracatımızdan yüzde 13 pay alıyor. Almanya, Türk kuru meyve sektörü açısından öncelikli pazarlarımızdan ve en değerli ticaret ortaklarımızdan birisi. Tarım sektöründe Türkiye ile Almanya arasında 5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'yla Almanya Federal Tarım, Gıda ve Yurt Bakanı Alois Rainer 'Ortak Niyet Beyanı'na imza attılar. Kuru meyve sektörü olarak bu ticaret hacminden azami pay almayı amaçlıyoruz. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin kalite, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve karşılıklı güven temelinde güçlenerek devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Kuru meyve sektöründe uluslararası pazarlardaki güçlü konumlarını korumak ve geliştirmek için mevcut ticari bağların derinleştirilmesi için çabalarının devam edeceğinin altını çizen Gabay, diğer yandan da yeni iş birliği imkânlarının oluşturulması yönündeki temaslarına kararlılıkla devam edecekleri mesajını verdi.