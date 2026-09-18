Bağlantı elemanları sektörünün üretim, teknoloji ve ihracat gücünü uluslararası alıcılarla buluşturan Fastener Expo Eurasia 2026, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. BESİAD iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, 20 Eylül'e kadar sektörün yerli ve yabancı temsilcilerini ağırlayacak.

BURSA (İGFA) - Bağlantı elemanları sektörünün önemli buluşma noktalarından Fastener Expo Eurasia 2026 - Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

RX Tüyap Fuarcılık tarafından Bağlantı Elemanları Sanayici İş İnsanları Derneği (BESİAD) iş birliğiyle düzenlenen fuarda, sektörün üretim gücü, teknolojik kabiliyetleri ve ihracat potansiyeli uluslararası ziyaretçilerle buluşuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekilleri Ahmet Güleç ve Çetin Tecdelioğlu, BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Reed TÜYAP Genel Müdürü Berkan Öner ile sektör temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninin ardından fuar ziyaretçilere açıldı.

Cıvata, vida, somun, rondela, ankraj ve perçinden üretim makinelerine, ısıl işlem ve yüzey teknolojilerinden ölçüm ve kalite kontrol sistemlerine kadar sektörün geniş ürün ve teknoloji yelpazesinin sergilendiği Fastener Expo Eurasia, üretici ve tedarikçileri uluslararası satın almacılarla aynı platformda buluşturuyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen B2B iş görüşmeleri de organizasyonun önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Çelik İhracatçıları Birliği ve BESİAD koordinasyonunda düzenlenen sektörel alım heyeti programıyla farklı ülkelerden gelen satın almacılar ile yerli üreticiler arasında doğrudan görüşmeler gerçekleştirilirken, yeni ihracat bağlantılarının ve uzun vadeli ticari iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

TOPUK: 'SEKTÖRÜMÜZÜN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRIYORUZ'

Fastener Expo Eurasia'nın Türkiye bağlantı elemanları sektörü açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu belirten BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, sektörün güçlü üretim altyapısı ve ürün çeşitliliğiyle dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Türkiye bağlantı elemanları sektörünün 2,5 milyar dolarlık hacme ve yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracata ulaştığını ifade eden Topuk, '250 bin çeşit ürün üretim kapasitemiz ve güçlü insan kaynağımızla Avrupa'da ilk 3'te dünyada 8.sirada yer alan bir sektörün temsilcileriyiz. TÜYAP iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Fastener Expo Eurasia'yı sektörümüzün hem ulusal hem de uluslararası alandaki görünürlüğünü artıran önemli bir platform olarak görüyoruz. Fuarımızın sektörümüz, firmalarımız ve ülkemiz için yeni iş birliklerine ve bereketli ticari sonuçlara vesile olmasını diliyoruz' dedi.

TECDELİOĞLU:'SEKTÖR KENDİNİ DÜNYAYA İSPAT ETMİŞ DURUMDA'

TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu da Türkiye bağlantı elemanları sektörünün ulaştığı üretim ve ihracat kapasitesine dikkat çekti.Türkiye'nin bağlantı elemanlarında Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Tecdelioğlu, 'Bağlantı elemanları sektörümüz dünya ekosistemi içerisinde kendisini ispat etmiş durumda. 100'ün üzerinde katılımcının yer aldığı Fastener Expo Eurasia, sektörümüzün üretim kabiliyetini ve ticari potansiyelini ortaya koyan en önemli organizasyonlardan biri. Uluslararası ziyaretçilerin ve satın almacıların yoğun ilgisi, sektörümüzün geldiği noktayı açıkça gösteriyor. Burada kurulacak her yeni bağlantının üretime, ihracata ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

GÜLEÇ:'GÜÇLÜ YAN SANAYİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR'

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ise Türkiye'nin üretim gücünün arkasındaki temel unsurlardan birinin güçlü ve gelişmiş yan sanayi yapısı olduğunu vurguladı. Yerli üreticilerin tasarım, teknoloji ve ürün geliştirme kabiliyetlerinin Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne önemli katkı sağladığını belirten Güleç, sektör fuarlarının bu yapının gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

20 Eylül'e kadar devam edecek Fastener Expo Eurasia 2026 boyunca yerli üreticiler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör profesyonelleri ve satın almacılarla bir araya gelecek. Fuar ve B2B görüşmeleri aracılığıyla Türk bağlantı elemanları sektörünün yeni pazarlara erişiminin artırılması, mevcut ihracat bağlantılarının geliştirilmesi ve uzun vadeli uluslararası iş birliklerinin oluşturulması hedefleniyor.