Collinson Grubu, 500 milyon sterlinlik büyüme stratejisini hızlandıracak 350 milyon sterlinlik yeni bir finansmanı kısa süre önce duyurdu; bu adım, hem Grubun performansına duyulan güçlü güveni hem de havalimanı deneyimlerinde inovasyon ve liderliği sürdürme taahhüdünü yansıtıyor. Temel odak noktalarından biri, yeni veri ve yapay zekâ yeteneklerinden yararlanarak dijital yol haritasının hızlandırılması ve grubun lounge ağının önemli ölçüde genişletilmesi olacak.

PRNewswire / İSTANBUL (İGFA) - Priority Pass, dünyanın orijinal ve pazar lideri havalimanı deneyimleri programı, bugün, yeni bir 350 milyon sterlinlik finansman imkânıyla hızlandırılan Collinson Grubu'nun beş yıllık, 500 milyon sterlinlik yatırım programından nasıl faydalanacağını açıkladı. Programın önemli bir bölümü, grubun kendi lounge ağının genişletilmesine ve Priority Pass'a yapılacak yatırıma yönlendirilecek; bu yatırım, Priority Pass'ın temel değer önerisini güçlendirmeye devam edecek, dijital, yapay zekâ ve veri yeteneklerinin geliştirilmesini hızlandıracak ve müşterilere ve yolculara sunulan seyahat hizmetleri yelpazesini genişletecek.

Bu yatırım, Priority Pass genelinde halihazırda sürmekte olan önemli iyileştirmelerin üzerine inşa ediliyor. Bunlar arasında, modern veri ve yapay zekâ mimarisinden yararlanan yeni bir kurumsal düzeyde teknoloji platformu ile yeni Priority Pass+ uygulamasının küresel çapta kullanıma sunulması yer alıyor. Bu iyileştirmeler, müşteriler, iş ortakları ve üyeler için daha bağlantılı bir dijital ekosistem oluşturmayı ve zaman içinde daha fazla kişiselleştirmeyi mümkün kılmayı amaçlıyor.

Aile şirketi olan Collinson, büyümeye uzun vadeli bir yaklaşımla bakıyor ve işletmelerine, müşterilerine, müşterilerinin müşterilerine ve iş ortaklarına sürekli olarak yeniden yatırım yapıyor. Bu yaklaşım, Priority Pass'ın küresel ağını genişletmeye ve yeni çözümler ile hizmetler geliştirmeye devam etmesini sağlarken, genel seyahat pazarının önünde büyümesine de olanak tanıdı.

Collinson Grubu'nun yatırım programının geniş bir kısmı, Priority Pass'ın kardeş şirketi olan Airport Dimensions aracılığıyla küresel havalimanı lounge ayak izinin genişletilmesine odaklanacak. Grup bünyesindeki bu ek lounge kapasitesi, küresel hava yolcusu trafiğinin neredeyse iki katına çıkarak 2045 yılına kadar yılda yaklaşık 19 milyar yolculuğa ulaşması beklenirken, Priority Pass üyelerine sunulan deneyimin korunmasına ve geliştirilmesine yardımcı olacak. Priority Pass, küresel ağını son 12 ayda %6,7 oranında genişleterek kısa süre önce dünya genelinde 1.900 havalimanı lounge'u ve seyahat deneyimini geride bıraktı.

Priority Pass'ın sahibi Collinson International'ın CEO'su Christopher Evans, şunları söyledi: 'Seyahat, insanların hayatında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Seyahat sektöründeki işletme maliyetleri artmaya devam ederken, yolcu beklentileri de artıyor; insanlar daha kesintisiz, bağlantılı ve kişiselleştirilmiş yolculuklar arıyor. Bu da müşteri deneyimine yapılan yatırımı her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

'Bu yatırım, işimizin 35 yılı aşkın süredir temelini oluşturan bir ilkeyi yansıtıyor: daha iyi seyahat deneyimlerine yatırım yapmak, iş ortaklarımız, müşterilerimiz ve yolcularımız için gerçek bir değer yaratıyor. Teknolojinin sunduğu imkânlardaki son değişimler, Priority Pass aracılığıyla yeni teknolojinin getirebileceği değeri hayata geçirmek için yatırım seviyelerimizi artırmamız gerektiği anlamına geliyor; bu da müşterilerimizin kendi müşterilerine farklılaştırılmış ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmesine daha fazla olanak tanıyor.

'Dünya genelinde 1.900 lounge ve seyahat deneyimini geride bırakırken, Grubun Airport Dimensions aracılığıyla lounge kapasitesine yaptığı yatırım, üyelerimizin uzun vadede genişlemeye devam eden bir ağdan faydalanacağı anlamına geliyor. Bu güçlü kombinasyon, sektörümüzde eşsiz. Bu sayede finans kuruluşları, seyahat markaları ve havalimanı iş ortaklarıyla dünya genelinde yakın iş birliği yaparak, onların daha güçlü müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olurken, havalimanı deneyimlerinin yeni neslini şekillendiriyor ve uzun vadeli değer sunuyoruz.'

Bu eğilimler, artan uluslararası bağlantısallık ve yükselen seyahat talebinin tüketici beklentilerini yeniden şekillendirdiği Türkiye'de giderek daha belirgin hale geliyor. İstanbul Havalimanı kısa süre önce Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazanırken, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahat talebi artmaya devam ediyor. Seyahat, tüketicilerin yaşam tarzının ve harcama önceliklerinin giderek daha büyük bir parçası hâline gelirken, bankalar ve ödeme sistemleri, müşteri yolculuğu boyunca anlamlı değer sunan avantajlarla değişen müşteri beklentilerini karşılama fırsatına sahip. Bu değişim, yolcu davranışlarına da şimdiden yansıyor: Priority Pass'ın İstanbul Havalimanı'ndaki lounge ziyaretleri son bir yılda %26 artarak, Türkiye'de premium havalimanı deneyimlerine yönelik artan talebi ortaya koyuyor.

ÜYELER İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR DİJİTAL DENEYİM

Priority Pass'a yapılan yatırım, geliştirilmiş sistemler, ileri teknoloji ve yeni Priority Pass+ Uygulaması ile sonuçlanıyor; bu uygulama, üyelerin yolculuklarını planlamasını, avantajlarına erişmesini ve üyeliklerini tek bir yerden yönetmesini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış işlevler sunuyor.

Gelecekteki işlevler arasında, üyelerin yolculukları için uygun lounge'ları ve seyahat deneyimlerini proaktif şekilde önermek üzere yapay zekâdan, geçmiş davranışlardan ve (etkinleştirildiğinde) gerçek zamanlı konumdan yararlanan, gelişmiş ve sezgisel seyahat planlaması yer alacak. Bu, zaman içinde bireysel kullanıcı tercihlerine dayalı daha fazla kişiselleştirmenin temelini oluştururken, üyelere ilgili ve zamanında deneyimler sunarak Priority Pass'ın iş ortaklarını da destekleyecek. İş ortağı entegrasyonu gelişmeye devam edecek ve deneyimler ile seyahat avantajlarının uygulama içinden güvenli şekilde satın alınmasına olanak tanıyacak.

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi, daha kolay aktivasyon, kayıtlı kart işlevi, biyometrik kimlik doğrulama ve e-posta veya mobil tek kullanımlık doğrulama ile de sunuluyor. Uygun üyeler, birden fazla Priority Pass üyeliğini tek bir yerden görüntüleyip yönetebiliyor; bu da ayrı hesaplar veya oturum açma bilgileri yönetmeden avantajlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Yakın gelecekte ise uygun ana ödeme kartı sahipleri, kartı çıkaran bankanın izin vermesi hâlinde, ek kart sahipleri bağımsız seyahat ederken bile Priority Pass+ uygulaması üzerinden ziyaret haklarını onlarla paylaşabilecek.

YOLCULAR İÇİN SEÇENEK VE ERİŞİMİ GENİŞLETMEK

Priority Pass, temel sistemlerini geliştirmenin yanı sıra, müşterilerinin ticari hedeflerini daha iyi desteklemek ve değişen yolcu beklentilerini karşılamak amacıyla yeni çözümlere ve hizmetlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, seçici yolcuları havalimanında daha üst düzey ve kesintisiz bir yolculukla ödüllendirmek üzere tasarlanmış, lüks ve tam hizmet sunan bir havalimanı deneyimi olan Priority Pass Private hayata geçirildi.

Havalimanı hızlı geçiş* hizmeti de artık Priority Pass uygulaması üzerinden hızlandırılmış güvenlik hatlarına erişim sağlayarak 28 havalimanında sunuluyor. Önümüzdeki 12 ay içinde bu ağın, dünya genelinde 150'den fazla terminal ve 130'dan fazla havalimanında 170'ten fazla rezerve edilebilir hızlı geçiş hattına genişlemesi bekleniyor. Yolcuların %73'ünün hızlı geçişi havalimanı deneyimini iyileştiren en önemli teknoloji olarak görmesiyle¹, bu hizmet artan kolaylık, verimlilik ve kontrol talebine doğrudan yanıt veriyor. Hizmet, havalimanı otoparkı ve bagaj saklama dâhil olmak üzere üyeleri seyahat öncesinde, sırasında ve sonrasında destekleyen, giderek genişleyen uçtan uca seyahat hizmetleri portföyüne katılıyor.

ÖNDE GELEN KÜRESEL MARKALAR İÇİN GÜVENİLİR BİR İŞ ORTAĞI

Priority Pass, son 35 yılda bir havalimanı lounge erişim programından, yolcuları yolculuklarının öncesinde, sırasında ve sonrasında destekleyen daha geniş bir seyahat ekosistemine dönüştü. Program artık ayda altı milyondan fazla misafir ziyaretine ev sahipliği yapıyor; bu da yolcuların uçtan uca premium havalimanı deneyimlerine verdiği değerin arttığını gösteriyor.

Büyüme programı, havalimanı deneyimlerinin yeni neslinin şekillendirilmesine daha da katkı sağlayacak; Escape Lounges'ın işletmecisi olan lounge iş ortağı CAVU ile güçlendirilen ilişki sayesinde, kapasiteyi artırmaya yardımcı olmak amacıyla İngiltere'deki beş lounge'da Priority Pass üyeleri ve LoungeKey kart sahipleri için ayrılmış alanlar hayata geçirildi. Escape Lounges karşılama ekipleri de yer müsait hâle geldiğinde Priority Pass üyelerine ve LoungeKey kart sahiplerine öncelikli erişim sağlayarak iş ortağı için lounge ziyaretlerini daha da artırıyor.

SEYAHATİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPMAK

Bu duyuru, Collinson Grubu'nun kısa süre önce açıkladığı ve önümüzdeki beş yılda Grup genelinde 500 milyon sterlinlik bir yatırım programını destekleyen 350 milyon sterlinlik Döner Kredi İmkânı'nın ardından geliyor. Program, Priority Pass'a yapılan yatırımın yanı sıra, Grubun küresel lounge ağının genişletilmesini, sigorta portföyünün büyütülmesini, yeni teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesini, yeni pazarlara girişi ve çalışanlarına yapılan yatırımı finanse edecek.

Grup ayrıca kısa süre önce Collinson Vakfı'na olan taahhüdünü yeniledi ve FY29'a kadar kârının %5'ini eğitim, istihdam, girişimcilik, inovasyon ve kriz müdahalesini destekleyen programlara ayırmayı taahhüt etti.

*Fiyatlandırma havalimanına göre değişir. Üye tarafından finanse edilen bir hizmettir. Lounge hakları/ziyaretleri havalimanı hızlı geçiş ücretini ödemek için kullanılamaz. Avrupa, Amerika ve Orta Doğu'da sekiz ülkede 28 havalimanında sunulmaktadır; havalimanı hızlı geçiş hizmetinin Asya-Pasifik'te daha da genişletilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılar için lütfen Priority Pass uygulamasındaki kalkış havalimanı listesini kontrol edin.

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PRİORİTY PASS HAKKINDA

Priority Pass, dünyanın orijinal ve pazar lideri havalimanı deneyimleri programıdır. Yolculara, 143 ülkede 865 havalimanında 1.900'den fazla lounge ve seyahat deneyimine erişim sağlıyoruz. Üyeler, spa merkezlerinden uyku kapsüllerine, restoranlara kadar sürekli genişleyen premium deneyim yelpazesine erişerek her yolculuğu özel bir deneyime dönüştürebiliyor. Diğer önde gelen markalarla iş ortaklıkları kurarak dünyaya daha iyi bir seyahat deneyimi sunmaya yardımcı oluyoruz.

Priority Pass, aile şirketi olan The Collinson Group'un bir parçası olan Collinson International'a aittir ve onun tarafından işletilmektedir. 35 yılı aşkın süre önce kurulan Grup, şu anda toplam 2 milyar sterlin yıllık gelir elde eden beş ayrı faaliyet şirketine sahip olup, 14 ülkede 2.500'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.