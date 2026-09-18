ASELSAN, 56 milyon dolarlık Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi'ni devreye aldı.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN, artan sipariş hacmini karşılamak ve üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla stratejik yatırımlarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, bu kapsamda toplam tutarı 56 milyon ABD doları olan ve 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip Güdüm Sistemleri Üretim Merkezini devreye alındığı duyuruldu.

Açıklamada, yeni yatırımla birlikte güdüm sistemlerinin üretiminde robotik ve otomasyon altyapısının güçlendirildiği, böylece teslimat kapasitesi, hız ve kalite kabiliyetinin artırıldığı bildirildi.