TEFAS ve diğer dağıtım kanallarından alım-satım ile iade talepleri durdurulurken, tasfiye süreci bankalar ve Takasbank koordinasyonunda yürütülecek.

ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Kurulun 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında yayımlanan düzenlemeyle, fonların portföy saklama, satış, mutabakat ve yatırımcı paylarının iadesine ilişkin süreçler netleştirildi.

Karara göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcılığına T. İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcılığına ise TC Ziraat Bankası AŞ görevlendirildi.

TASFİYE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenlemeye göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda katılma payı adetleri, yatırımcı hesapları, rehin ve haciz gibi takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirler için mutabakat, ilgili bankalar ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) arasında yapılacak. Fon portföyündeki saklamaya konu varlıklar ise Takasbank nezdindeki hesaplarda tutulacak.

Fon varlıkları, yatırımcı menfaati ve piyasa koşulları gözetilerek bankaların belirleyeceği sıklıkta nakde çevrilecek; elde edilen nakit, mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, katılma payı sahipliği oranında aktarılacak.

YENİ ALIM-SATIM TALİMATI VERİLEMEYECEK

SPK kararıyla, TEFAS'ta alım ve satıma kapatılan fonlar için TEFAS dışı kanallardan da katılma payı iade talimatı alınmayacak. Tasfiye kararı verilen fonlara ilişkin olarak 17 Eylül 2026'dan itibaren kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar üzerinden herhangi bir alım veya iade talimatı gerçekleştirilemeyecek.

TASFİYE EN FAZLA 3 AY SÜRECEK

Karara göre fonların malvarlığının tasfiyesi, duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. Süre sonunda fon izahnamesine ilişkin ticaret sicili kaydı terkin edilecek. Kurul gerekli görürse bu süre uzatılabilecek.

SPK kararına ve daha önce tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan fonlar listesinin güncellenmiş haline ulaşmak için tıklayabilirsiniz