Yıllık 17 milyar dolarlık mobilya ithal eden İngiltere, Romanya ve Fas'tan ithalatçılar mobilya tedariği için rotasını Türkiye'ye kırdı. Üç ülkeden 3 ithalatçı firma İzmir'deki 18 mobilya ihracatçısıyla 60 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Türk mobilya sektörünün ihracatını artırmak, firmaların yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve uluslararası alıcılarla doğrudan ticari bağlantılar kurulmasını sağlamak amacıyla sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine ağırlık veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yeni bir Alım Heyeti Organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde, Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında İngiltere, Romanya ve Fas'tan 3 yabancı alıcı firma, İzmir'de 18 Türk mobilya firmasıyla bir araya geldi. Büyük buluşmada 60 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Heyete Fas'tan ev mobilyası alanında faaliyet gösteren bir firma, İngiltere'den özellikle otel ve proje mobilyaları alanında çalışan bir alıcı, Romanya'dan ise ev ve dış mekân mobilyaları üzerine faaliyet gösteren bir firma katıldı. Böylece Türk firmalarının hem perakende kanalında hem de otel, proje ve dış mekân gibi farklı kullanım alanlarında yeni ticari bağlantılar geliştirmesine zemin hazırlandı.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, alım ve ticaret heyetlerini sektörün ihracat kapasitesini artırmada en etkili araçlardan biri olarak gördüklerini söyledi.

2025 yılı verilerine göre İngiltere, Romanya ve Fas'ın 94 faslı kapsamındaki toplam ithalatının yaklaşık 16,9 milyar dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Gürle, 'İngiltere yaklaşık 13,8 milyar dolarlık mobilya ithalatıyla dünyanın önemli mobilya ve ilgili ürün pazarlarından biri. Romanya'nın ithalatı 2,16 milyar dolar, Fas'ın ithalatı ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle Fas'ın ithalatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 26 arttı. Romanya'da yüzde 6, İngiltere'de ise yüzde 4,7 civarında bir artış söz konusu. Dolayısıyla karşımızda toplam büyüklüğü 17 milyar dolara yaklaşan ve Türk mobilya sektörü açısından ciddi fırsatlar barındıran üç pazar bulunuyor. Bu pazarların üçüne de geçtiğimiz yıllarda sektörel ticaret heyetleri yapmıştık. Bu pazarlara yönelik pazarlama faaliyetlerimiz ilerleyen yıllarda da sürecek.' diye konuştu.

HEDEFİMİZ 5 YIL SONUNDA 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HACMİNE ULAŞMAK

Türkiye'nin söz konusu pazarlara ihracatında da önemli bir hacme ulaştığını belirten Gürle, '2025 yılında 94 faslı kapsamındaki mobilya ihracatımız İngiltere'ye yaklaşık 156,6 milyon dolar, Romanya'ya 212,3 milyon dolar, Fas'a ise 99,2 milyon dolar oldu. Üç ülkeye toplam ihracatımız yaklaşık 468 milyon dolar seviyesinde. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin aynı dönemde bu üç ülkeye ihracatı ise yaklaşık 14 milyon dolar olarak gerçekleşti. Egeli ihracatçılarımızın Romanya'ya ihracatı 7,3 milyon dolar, İngiltere'ye 4,3 milyon dolar, Fas'a ise 2,5 milyon dolar seviyesinde. Alım ve ticaret heyetlerimizle Türk mobilya sektörünün bu üç ülkedeki ihracatının 2026 yılı sonunda 500 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık vadede 1 milyar dolara çıkmasını sağlamak istiyoruz' dedi.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise Türk mobilya firmalarının alım heyetine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Türk firmalarının programa yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Güngör, '18 Türk firmamızın 3 yabancı alıcıyla toplam 60 birebir görüşme gerçekleştirdi. Bu ilgi, sektörümüzün doğrudan alıcı temasına verdiği önemin de somut bir göstergesi. Biz alım heyetlerini tek başına gerçekleştirilen faaliyetler olarak görmüyoruz. Hedef pazarlarda süreklilik sağlayacak şekilde alım ve ticaret heyetlerimizi birbirini tamamlayan bir yapıda kurguluyoruz. Nitekim bu heyetimizin ardından 6-10 Ekim 2026 tarihlerinde Londra'da İngiltere Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyeceğiz. Firmalarımızı İngiltere'de ithalatçılar, satın almacılar, mimarlık ve iç mimarlık çevreleri ile sektör profesyonelleriyle bir araya getirerek pazardaki temaslarımızı bir adım ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla firmalarımızın yalnızca yeni müşteriler edinmesini değil, hedef pazarlarda sürdürülebilir ve uzun vadeli ticari ilişkiler kurmasını amaçlıyoruz' diye konuştu.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, önümüzdeki dönemde de sektörün hedef pazarları doğrultusunda alım heyeti ve sektörel ticaret heyeti organizasyonlarını sürdürmeyi planlıyor.