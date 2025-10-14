Bursa'da İnegöl Mobilyasının dünyaya açılan kapısı Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarı 53'üncü kez kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin mobilya başkenti İnegöl'de mobilya şöleni başladı. 53. Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarı bugün düzenlenen coşkulu törenle kapılarını açtı. 18 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda 140 dolayında üretici firma yeni sezonun trendlerini ve yeni modellerini ilk kez görücüye çıkardı.

Fuarın açılış töreni bugün 14.30'da düzenlenen törenle İnegöl ve Bursa protokolünün de katılımlarıyla gerçekleştirildi. Siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK temsilcileri, iş dünyası ve mobilya sektör temsilcilerinin katıldığı törende İnegöl Mobilyasının kalitesine ve İnegöl'ün üretim gücüne dikkat çekildi.

İNEGÖL'ÜN VİZYONUNU DÜNYAYA İLAN EDİYORUZ

Fuarın açılış töreninde yapılan konuşmalar sırasında kürsüye gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MODEF fuarlarının önemine dikkat çekti. 'Bugün 53. Uluslararası MODEF EXPO İnegöl Mobilya Fuarını gerçekleştirmek için hep beraber toplandık' diyen Başkan Taban, 'Bugün burada sadece bir fuarın kapılarını açmıyoruz; İnegöl'ün emeğini, aklını, estetiğini, vizyonunu dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz' dedi.

BU BAŞARI TESADÜFİ DEĞİL

İnegöl'ün küçük atölyelerde başlayan mobilya serüveninin gelinen noktada dünyanın dört bir yanına ihracat yapan dev bir sektöre dönüştüğünü işaret eden Başkan Taban, 'Bir şehir düşünelim ki toprağında alın teri, sokaklarında üretim ruhu, insanında da yenilik azmi var. İşte bu şehir İnegöl. Yıllar önce küçük atölyelerde başlayan bu serüven, bugün dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir sanayi gücüne dönüştü. İnegöl bugün Türkiye'nin Mobilya Başkenti ve aynı zamanda dünya mobilya pazarında da söz sahibi bir markadır. Bu başarı tesadüfi değil, vizyoner girişimcilerin, el emeğini sanata dönüştüren ustaların ve bu şehrin topyekun üretim ruhuna inanan insanların eseridir. Mobilya da sadece bir eşya değildir. Bir yaşam biçimidir, bir kültürdür, bir zevktir' diye konuştu.

SADECE MOBİLYA ÜRETMİYORUZ, YAŞAM ALANLARINI ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Başkan Alper Taban, İnegöl'de sadece mobilya üretilmediğini, yaşam alanlarının şekillendirildiğini ve dünyaya Türk tasarımlarının sunulduğunu da kaydederek şöyle devam etti: 'Bu noktada emeğiyle, alın teriyle, yenilikçi fikirleriyle İnegöl'ü bu günlere taşıyan tüm sektör temsilcilerimize, sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Sizler aynı zamanda bu milletin gücünü dünyaya taşıyorsunuz. İnegöl bugün sadece üretimiyle değil tasarımı, teknolojisi, lojistik gücü ve nitelikli insan kaynağıyla da büyümeye devam ediyor. Bu kapıdan çıkan her fikir, iş birliği, sipariş geleceğin İnegöl'ünü daha güçlü, daha zengin ve daha saygın kılmaya devam edecek. İnegöl üretiyor, Türkiye büyüyor ve dünyaya değer katmaya devam ediyor. İnşallah nice fuarlarda buluşmak dileğiyle.'