Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, Antalya’nın 19 ilçesinde vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Kuaför Tırı, Antalya’nın doğudan batıya 19 ilçesinde hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Özellikle mahallelerinde berber veya kadın kuaförü olmayan noktalarda hizmet veren Mobil Kuaför Tırı, ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Mobil Kuaför Tırı, gittiği her noktada vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

2 321 VATANDAŞA HİZMET VERDİ

Yaz aylarıyla birlikte Antalya’nın yüksek kesimlerine ve yaylalara çıkan vatandaşlara hizmet veren Mobil Kuaför Tırı, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor. Mobil Kuaför Tırı, Manavgat’ta 346, Alanya’da 286, Akseki’de 172, Gündoğmuş’ta74, İbradı’da 72 vatandaşın saç kesimini gerçekleştirdi. Mobil Kuaför Tırı’ndan Finike’de 312, Kemer’de 38, Konyaaltı’nda 203, Korkuteli 135, Kumluca’da 125, Elmalı’da 228, Demre 180 ve Kaş’ta 150 vatandaşta hizmet verdi. Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı’ndan toplamda 2 bin 321 vatandaşın saç kesimi ve kişisel bakım hizmetlerinden faydalandı.