Asfalt atağıyla şehrin en işlek caddelerini sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, son olarak Yenikent bölgesinin en işlek caddelerinden biri olan 205. Cadde’yi 3 bin 500 ton asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt atağını şehrin dört bir yanında sürdürüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehrin merkez bölgelerinin yanı sıra ilçelerdeki işlek caddelere de önemli dokunuşlar yapıyor.

Bölgenin en işlek caddesi

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkânı sunan Büyükşehir, son olarak Yenikent bölgesinin en işlek caddelerinden birine yepyeni bir yüze kavuşturdu.

15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki 205. Cadde’de işleme başlayan YOLBAK, dolgu ve düzeltme işlemlerinin ardından her gün yüzlerce sürücünün kullandığı caddeye 3 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

1 kilometrelik güzergâh sil baştan

1 kilometrelik güzergâh, asfalt işlemi sonrası yepyeni bir görünüme kavuştu ve daha güçlü, konforlu bir ulaşım ağı olarak yeniden hizmete açıldı.

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “16 ilçe ve şehir merkezinde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesinde bulunan 205. Cadde’de işlemlerimizi tamamladık. Hemşerilerimizi kaliteli ve konforlu ulaşım ağı ile buluşturmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Büyükşehir, asfalt hamlelerini şehrin en çok kullanılan cadde ve grup yollarında sürdürecek.