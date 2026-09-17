Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilere yapılan tüp bebek tedavisi desteğinden bugüne kadar 66 işçi yararlandı. Hizmet-İş Sendikası tarafından Türkiye genelindeki belediyelere örnek gösterilen uygulama, farklı belediyelerdeki çalışanlara da ulaşabilecek bir model haline geliyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilere yapılan tüp bebek tedavisi desteğinden şimdiye kadar 66 işçi yararlandı.

Uygulama kapsamında güncel olarak bir işçiye brüt 116 bin 525 TL ödeme yapılıyor. Çalışanların yalnızca ekonomik ve sosyal haklarını değil, aile hayatlarını da gözeten uygulama, Hizmet-İş Sendikası tarafından Türkiye genelinde yaygınlaştırılmak üzere diğer belediyelere de örnek gösteriliyor.

BİR AİLENİN EVLAT HAYALİNE KATKI SUNMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyeciliğin yalnızca yol, altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını belirterek, çalışanların hayatına dokunan sosyal desteklerin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Genç, 'Bizim anlayışımızda çalışanımızın emeği de ailesi de değerlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmeye gayret ediyoruz. Tüp bebek tedavisi desteğimiz de bu anlayışın bir yansımasıdır. Bir ailemizin evlat sahibi olma hayaline katkı sunabiliyorsak, bundan büyük bir mutluluk duyarız. Bugüne kadar 66 çalışma arkadaşımız bu destekten yararlandı. İnşallah bundan sonra da çalışanlarımızın yanında olmaya, onların hayatına dokunan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz' dedi.

Başkan Genç, uygulamanın başka belediyeler tarafından da örnek alınmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, 'Trabzon'dan başlayan bu güzel uygulamanın Türkiye'nin farklı şehirlerinde çalışanlarımıza ve ailelerine katkı sunmasını temenni ediyoruz' diye konuştu.