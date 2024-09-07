Bursa'nın en işlek bölgelerinden biri olan Osmangazi Meydanı'ndaki Mobil Atık Getirme Merkezi vatandaştan tam not aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın en işlek bölgelerinden biri olan Osmangazi Meydanında bulunan Mobil Atık Getirme Merkezi, vatandaşların ve esnafın takdirini topluyor.

Çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunan bu merkez, atıkların sınıflandırılarak düzenli bir şekilde toplanması konusunda örnek bir uygulama olarak gösteriliyor.

Bölge esnafı, Osmangazi Meydanı gibi yoğun bir alanda kurulmuş olan bu mobil merkez, özellikle geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Vatandaşlar ise , plastik, metal, cam, kağıt ve elektronik atıkları belirli kategorilere ayırarak buraya getirdiklerini kaydederken Böylece, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların doğru şekilde bertaraf edilmesi konusunda bilinç oluştuğunu söylüyorlar.