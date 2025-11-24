Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, aralarında ABD, Fransa ve Polonya'nın da bulunduğu 14 ülkeden 30 kişilik askeri ve diplomatik heyete gerçekleştirilen canlı test atışlarında tüm senaryolarda tam isabet kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), yerli ve milli savunma sanayi ürünleri arasında öne çıkan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ni (YHSS) yabancı heyetlere tanıttı. Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Asya ve Afrika bölgelerinden gelen askerî ve diplomatik temsilcilerin katıldığı kapsamlı gösterimde sistem, sahada üstün performans sergiledi.

MKE'nin açıklamasına göre ABD, Fransa ve Polonya'nın da yer aldığı 14 ülkeden 30 kişilik heyete TOLGA YHSS'nin yetenekleri, canlı test atışları eşliğinde detaylı şekilde aktarıldı. Dünya genelinde hızla artan dron tehditlerine karşı 'etkin-basit-ucuz' yaklaşımıyla geliştirilen sistem, sahadaki operasyon kabiliyetini tüm yönleriyle gösterdi.

8 SALDIRI SENARYOSUNDA YÜZDE 100 BAŞARI

Gerçekleştirilen faaliyet kapsamında TOLGA YHSS, komuta kontrol merkezi üzerinden manuel, yarı otonom ve otonom modlarda özel olarak geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatıyla atışlarını gerçekleştirdi. Senaryolaştırılmış 8 farklı saldırı teşebbüsüne karşı yapılan tüm atışlar başarıyla sonuçlanarak sistemin etkinliği bir kez daha kanıtlandı.

Yabancı heyetler, sistemin mimarisini, konseptini ve görev yaklaşımını sahada doğrudan gözlemleme imkânı buldu. Gösterim sonrası TOLGA YHSS'nin özellikle düşük maliyetli çözüm yapısı, yüksek isabet oranı ve modern tehditlere karşı sunduğu çevik savunma kabiliyeti dikkat çekti.

MKE, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu ve gösterimlerin uluslararası iş birliklerine önemli katkı sağlayacağını bildirdi.