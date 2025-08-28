Ticaret Bakanlığı, Mısır menşeli sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına yönelik dampinge karşı önlem uygulamasını genişletti. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, Çin Halk Cumhuriyeti için geçerli olan önlemler Mısır’a da yayıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Mısır menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına karşı dampinge yönelik önlemleri genişleten bir tebliğ yayımladı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2025/21)” ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) için uygulanan dampinge karşı önlemler, Mısır menşeli ithalata da uygulanacak.

SORUŞTURMA VE KARAR

21 Mart 2024’te başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Mısır menşeli ithalatın mevcut dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığının tespit edilmesiyle sonuçlandı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ürünlere yönelik ÇHC için geçerli olan önlemlerin, belirli firmalar hariç Mısır menşeli ithalata da uygulanmasına karar verdi.

İSTİSNA OLAN FİRMALAR

Mısır’da yerleşik Almasria Alkoria For Textile Ind – Ulhwatex, Al Masiya Lel Senaat Al Nasijiya Co. (Diamond Tex), Egyptian International Textiles Co. – Liontex, K.C.G. Textile Egypt S.A.E., Misr Spain Co. For Blankets & Textiles, Seong An Textile S.A.E., Startex Textile Dyeing and Finishing Co. ve Ulhwa Egypt For Textile firmaları, üretici/ihracatçı belgesi sundukları takdirde bu önlemlerden muaf olacak.

Gümrük idareleri, tebliğde belirtilen eşyaların serbest dolaşıma girişinde dampinge karşı kesin önlemi tahsil edecek. Önlemler, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yer alan tarife pozisyonları ve eşya tanımlarına göre uygulanacak. TGTC’de yapılacak değişiklikler, tebliğin uygulanmasını engellemeyecek. Ayrıca, ÇHC menşeli ithalata ilişkin mevcut dampinge karşı önlemlerdeki değişiklikler, Mısır için de geçerli olacak.