Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 96,3 iken, Ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeski bir önceki aya göre yüzde 4 oranında azalarak endeks değeri 88,8'den 85,3'e geriledi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ağustos ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

