Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla 'Okula Bi' Mola' etkinliği düzenledi. Anneleriyle birlikte KO-MEK kurs merkezlerinde düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Ara tatilin başlamasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KO-MEK tarafından hazırlanan özel program kapsamında çocuklar, anneleriyle el ele kurs merkezlerinin yolunu tuttu.

Oyun atölyeleri, boyama çalışmaları, el sanatları ve eğitici etkinliklerle dolu programda minikler, okul temposuna kısa bir mola verirken yeni arkadaşlıklar kurmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik alanlarında çocukların neşesi yüzlerinden okunurken, anneler de bu anlara ortak olmanın heyecanını yaşadı. Çocuklarıyla birlikte etkinliklere katılan anneler, hem kurs ortamını yakından tanıma hem de evlatlarıyla kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Birçok anne, çocuklarının sosyalleşmesinden ve özgüven kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Renkli etkinlikler sırasında kahkahalar kurs merkezlerine yayılırken, çocukların el emeği ürünleri ve boyama çalışmaları da büyük beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Okula Bi' Mola' etkinlikleriyle sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koyarak çocukların tatil sevincine ortak oluyor. KO-MEK kurs merkezlerinde devam eden etkinlikler, yarıyıl tatili boyunca çocukların neşesine neşe katmaya devam edecek.