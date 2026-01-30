Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) iş birliğinde hayata geçirilen Kadın Sağlığı Seminer Programı, kadınların koruyucu sağlık yaklaşımı konusunda bilinçlenmesini hedefleyerek ESMEK Emek Eğitim Merkezi kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Kadın Sağlığı Seminer Programına katılan kadınlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İnci Şentuna ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop kadınlara sertifikalarını vererek, bu tarz eğitimlerin her zaman devam edeceğini söyledi.

Seminerler kapsamında kadınlar; temel üreme sağlığı konularında doğru bilgilere erişme, yanlış bilinen doğruları yeniden değerlendirme ve interaktif bir ortamda deneyim paylaşımında bulunma fırsatı yakaladı. Grup çalışması şeklinde yürütülen eğitimler, katılımcıların aktif katılımını destekleyerek öğrenme sürecini güçlendirdi.

Programda yer alan 'Bedenimizi Tanıyalım', 'Temizlik ve Beslenme', 'Güvenli Annelik', 'Gebeliği Önleyici Yöntemler', 'Çocuklar ve Ergenler' ile 'Kadın Sağlığı Sorunları' başlıklı modüller aracılığıyla kadınların koruyucu sağlık davranışlarını benimsemeleri ve sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları amaçlandı.

Kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları sağlık risklerine karşı bilinçlenmelerini, sağlıklı davranışlar geliştirmelerini ve aile ile toplum içindeki konumlarının güçlendirilmesini hedefleyen seminerler; aynı zamanda ailelerin sağlık bilincinin artmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağladı.