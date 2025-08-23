Bursa Osmangazi Belediyesi, ''Minik Arkeologlar İş Başında'' projesi ile çocuklara arkeologluk mesleğin ne olduğunu öğreterek çocukların kültürel mirasa saygı duymaları ve daha iyi nesiller olarak yetişmelerini amaçlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ''Minik Arkeologlar İş Başında'' projesiyle Osmangazi’de yaşayan çocuklar Arkeolog Tolga Şevik, eğitmenliğinde ilk olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde kazı atölyesi çalışması yaptı. Atölyede çocuklar kum havuzunda kürek ve fırça yardımıyla mozaik parçaları ve hatıra paraları çıkartarak 2 bin öncesinden tarihi eserler bugüne nasıl gelmiş, toprağın altında nasıl beklemiş, arkeologlar bu eserleri nasıl çıkartmış, tüm aşamalarıyla öğrenme fırsatı buldu. Arkeolojik çalışmalara katılan çocuklar daha sonra Bursa Zindankapı Müzesini rehber eşliğinde gezerek Bursa’nın tarihi değerlerini ve tarihi mekanlarını gezerek öğrenme imkanı buldu.

ÇOCUKLARIN KÜLTÜREL MİRASA SAYGI DUYMALARINI AMAÇLIYORUZ

Çocuklarda milli kültürel bilinci aşılama ve uyandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Arkeolog Tolga Şevik, ‘Bugün ki etkinliğimizde çocuklar kum havuzunda kürek ve fırça yardımıyla mozaik parçaları ve hatıra paraları çıkartıyorlar. Bir diğer etkinliğimiz olan mozaik etkinliğimiz çocuklar istedikleri renk ve ebatlarda kağıt parçalarını hayal güçlerine göre istedikleri motifi oluşturuyor. Bu iki etkinlikle çocukların kültürel mirasa saygı duymaları ve daha iyi nesiller olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Panorama 1326 Fetih Müzesinin içinde etkinlikleri yaparak çocukların hayal güçlerini geliştiriyoruz. Çocuklar burada arkeologluk mesleğin ne olduğunu öğreniyor. Bizim ülkemiz arkeolojik açıdan dünyanın en zengin ülkesi diyebiliriz. Tarihi bilen çocuklar yetiştirmek adına çalışmaları artırarak devam edeceğiz. Kum havuzunda yaptığımız arkeolojik etkinlik çocuklarda milli kültürel bilinci aşılama ve uyandırmaya yönelik olmaktadır. Amaç burada basit olarak çocuklara 2 bin öncesinden tarihi eserler bugüne nasıl gelmiş, toprağın altında nasıl beklemiş, arkeologlar bu eserleri nasıl çıkartmış tüm aşamalarıyla çocuklara bunları öğretmek’ dedi.