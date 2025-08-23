Kırsal Kalkınma hamleleriyle tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Beşbeyler Mahallesi’nde kendi imkânlarıyla başlattığı hayvan içme suyu göleti inşasını tamamladı. ·

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Beşbeyler Mahallesi’nde başlattığı hayvan içme suyu göleti inşası 1 aylık bir sürede tamamlandı. İhale yöntemi kullanılmadan, ABB’nin kendi imkânlarıyla hayata geçirilen projede Fen İşleri Daire Başkanlığı, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordineli şekilde çalıştı.

GÖLETİN SU TUTMA KAPASİTESİ 120 BİN METREKÜPE YÜKSELTİLDİ

Gölet inşasında 1 adet paletli dozer, 2 adet greyder, 6 adet kamyon, 2 adet paletli ekskavatör ve 1 adet toprak silindiri olmak üzere toplam 12 adet iş makinesi kullanıldı. Göletin başlangıçta yaklaşık 20 bin metreküp olan hacmi, doğal çanak yapısının iş makineleriyle genişletilmesiyle 120 bin metreküpe çıkarıldı.