Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik 2025-2026 eğitim öğretim döneminin ilk zili, 1 Eylül'de "uyum" eğitimleri için çalacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar, 1-5 Eylül'de yapılacak.

Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek.

Bu kapsamda okul öncesi öğrencilerine yönelik "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik "Uyum Haftası Etkinlikleri" ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise "Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri" hazırlandı.

İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre uyum haftası kapsamında bu yıl ilk kez hazırlanan "Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu", okul öncesi öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin kullanımına sunulacak. Platform, uyum sürecine ilişkin 14 başlık altında yer alan içerikler ve materyallerden oluşan yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor. İçeriklerin tamamı, Eğitim Bilişim Ağı "EBA" üzerinden erişilebilir ve indirilebilir şekilde hazırlandı.

Ayrıca, uyum haftası için özel olarak "Okuluma Başladım" şarkısı ve videolu "Ben Okula Başladım" parmak oyunuyla kalıcı öğrenme deneyimleri sunulacak.

Hatırlanacağı gibi Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla ay başında tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" Genelgesi'nde doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliğine yönelik çalışmalar yapılması yer almıştı. Uyum haftası kapsamında da "aile-çocuk-öğretmen"in birlikte uygulayacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikim etkinlikleri tasarlandığı bildirildi.