Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri kalitesini bir kez daha kanıtladı.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Kurs Merkezlerinde eğitim gören yüzlerce öğrenci, aldıkları kaliteli eğitimle girdikleri Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nda başarılı olarak hayalini kurdukları bölümlere girmeye hak kazandılar.

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde sınava hazırlık sürecini geçiren öğrenciler, rehberlik hizmetlerinden sosyal etkinliklere, birebir etütlerden deneme sınavlarına kadar kendilerine verilen ilginin karşılığını yüksek puanlarla, iyi bölümlere yerleşerek gösterdiler. 62 tıp, 23 diş hekimliği, 19 hukuk, 180 mühendislik, 99 eğitim fakültesi, 16 psikoloji olmak üzere toplam bin 554 öğrenci lisans ve önlisans bölümlerine girmeye hak kazanırken, aileleri de onların mutluluklarına ortak oldular. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde yeni eğitim dönemi öncesinde de tüm hazırlıklar tamamlandı.

ASLANPENÇE: “ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜNİVERSİTELİ OLMASININ HEYECANINI PAYLAŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kurs Merkezi Sorumlusu Feyyaz Aslanpençe, öğrencilerini üniversiteli yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydederek, “Bu yıl kurs merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin üniversiteli olmasının heyecanını paylaşıyoruz. Elde edilen başarılar, Tarsus’tan Anamur’a kadar tüm Kurs Merkezlerimizi mutlu etti. Akademik desteğin yanı sıra rehberlik, sosyal etkinlikler, bilgi yarışmaları gibi öğrencilerimizi birçok alanda da destekledik. Hazırlık sürecinde ailelerimizin her zaman yanında olduk. Şimdi ailelerimize olan desteğimizi sınav sonrasında da devam ettireceğiz. Başvuruları yakında başlayacak olan öğrenim yardımıyla ailelerimize ekonomik desteğimizi tekrardan sağlamış olacağız” sözlerini kullandı.