Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin, spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. 14-16 Ocak tarihleri arasında Isparta'da düzenlenen U-17 Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası'na Yıldırımlı sporcular damga vurdu.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü, 82 kulüpten 415 sporcunun katıldığı organizasyondan 4 madalya ile ayrıldı.

Yıldırımlı sporculardan 80 kiloda Yusuf İslam Kara altın, 45 kiloda Batın Naniş altın, 48 kiloda İlyas Kol bronz ve 55 kiloda Bilal Güzeltepe bronz madalya kazanarak büyük başarıya imza attılar.

U-17 Yıldızlar Güreş Grup Şampiyonası'nda Yıldırım'ı başarıyla temsil eden sporcuları kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.