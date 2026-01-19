Tofaş Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu ilk hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek. 20 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League 2025-2026 sezonunda yoluna devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, TOP 16 turu J Grubu ilk hafta karşılaşmasında Alman temsilcisi Alba Berlin'i ağırlıyor.

Son 16 turuna taraftarı önünde kazanarak başlamayı hedefleyen Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesi eksik oyuncu bulunmazken, TOP 16 grup karşılaşmaları sonucunda ilk 2 sırayı alan ekipler adını çeyrek finale yazdıracak. Rakip Alba Berlin ise normal sezonda B Grubu'nu 5 galibiyet-1 mağlubiyet ile lider tamamlamış ve direkt olarak son 16 biletini cebine koymuştu.

20 Ocak Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Bu önemli mücadeleyi Portekiz'den Julio Cesar ANAYA FREILE; İspanya'dan Ariadna CHUECA MORENO ve Slovenya'dan Blaz ZUPANCIC hakem üçlüsü yönetecek.

Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçını 27 Ocak Salı günü TSİ 20.30'da deplasmanda Yunan temsilcisi Karditsa Iaponiki ile oynayacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da evinde Galatasaray MCT Technic ile kozlarını paylaşacak.