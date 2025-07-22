TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, doğayla iç içe ve yaratıcılığı teşvik eden farklı bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Şube üyeleri, Orhaneli Kocasu Çayı’nda "Raftingte Yaratıcılık Rüzgarı" temasıyla düzenlenen etkinlikte buluştu. Rafting öncesi açıklamalarda bulunan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler komitesi Başkanı Bahar Kuş, doğayla kurulan ilişkinin mimarlık pratiğine de yansıdığını belirterek, “Yalnızca mesleki değil, sosyal dayanışmamızı da güçlendiren bu tür etkinliklerle doğadan ilham alıyor, birlikte üretmenin heyecanını farklı ortamlarda yaşıyoruz” dedi.

Zorlu parkur boyunca birlikte kürek çeken mimarlar, su üzerinde hem adrenalin dolu hem de eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, katılımcıların doğayla iç içe geçirdiği keyifli dakikaların ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.