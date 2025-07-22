Bursa'da Karacabey Belediyesi, AFAD ve KUMDAK iş birliğiyle düzenlenen Afet Bilinçlendirme Eğitim Programı’nda gönüllülere sertifikalar verildi, deprem farkındalığı için simülasyon tırı etkinliği yapıldı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karacabey Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) iş birliğiyle, Ergün Koç Kültür Merkezi’nde Afet Bilinçlendirme Eğitim Programı ve Sertifika Töreni düzenledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, afet farkındalığını artırmak ve halkı risklere karşı hazırlıklı kılmak hedeflendi.

KUMDAK Doğa Timi’ne yeni katılan gönüllülere sertifikaları verilirken, programa katkı sağlayanlara teşekkür plaketi takdim edildi.Etkinliğe Karacabey Belediye Başkan Vekili İsmail Can, Belediye Başkan Yardımcısı Bora Akın, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, KUMDAK Başkanı Saim Bayram, siyasiler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“DEPREM BİLİNCİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

KUMDAK Başkanı Saim Bayram ve AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, deprem bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Bayram ve Buldan, “Afet farkındalığını artırmak için eğitimler, saha tatbikatları ve gönüllü katılımı teşvik eden etkinlikler düzenliyoruz. Arama kurtarma ekiplerinin sayı ve donanımının artırılması, kamu, yerel yönetim ve özel sektörün desteğiyle mümkün. Birlikte hareket ederek felaketlerin etkilerini en aza indirebiliriz” dedi.

BELEDİYEDEN TAM DESTEK

Belediye Başkan Vekili İsmail Can, Karacabey Belediyesi’nin afet farkındalığına verdiği önemi vurgulayarak, “Başkan Fatih Karabatı’nın liderliğinde, AFAD ve KUMDAK ile iş birliği içindeyiz. Belediyemizde Afet Müdürlüğü kurduk. Eğitim ve tatbikatlarla halkımızı bilinçlendiriyor, gönüllü ekipleri destekliyoruz. Amacımız, afetlerde panik yerine organize hareket edebilen bir toplum oluşturmak,” diye konuştu.

Programda AFAD Eğitmeni Sedat Ergani, afet anında doğru davranışlar ve risk yönetimi konusunda eğitim verdi. Ayrıca, Ergün Koç Kültür Merkezi yanında konuşlanan AFAD Deprem Simülasyon Tırı, 23 Temmuz 2025 Çarşamba saat 23.00’e kadar halka açık olarak deprem deneyimi sunmaya devam edecek.