Edirne Valisi Yunus Sezer, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı; cami Ramazan ayının ilk teravih namazıyla ibadete açılacak.

EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başkanı Sinan Aksu ile birlikte Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Sezer, Edirne'nin simgesi olan ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak bilinen caminin restorasyonunun sona erdiğini belirterek, 'Büyük bir hasretle yeniden ibadete açılmasını beklediğimiz Selimiye Camii, Ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte cemaatiyle buluşacak' dedi.

Restorasyonda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri ve restorasyon ekibine şükranlarını sunan Vali Sezer, caminin Edirneli hemşehriler için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.