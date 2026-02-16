Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerde 12 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş 11,5 yıl hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak tutukladı.

BATMAN (İGFA) - Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Arif Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.T. isimli bir şahsı kontrol etmek istedi. Şahıs, abisine ait kimlik kartını ibraz ederek kendini tanıtmaya çalıştı.

GBT sorgulaması yapılacağı sırada kaçmaya teşebbüs eden Y.T., ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede; şahıs hakkında farklı illerde 12 adet 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan arama kaydı bulunduğu, 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

