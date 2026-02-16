Bornova Kemalpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir ayakkabı fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Müdahale sırasında üst katlardaki çalışanlar, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edilirken, yangın diğer katlara ve çevredeki tesislere sıçramadan söndürüldü.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde ayakkabı üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada sabah saat 07.50 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 8 araç ve çok sayıda personelle kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler gelene kadar fabrikada bulunan çalışanların büyük bölümü binayı güvenli şekilde tahliye etti.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken üst katlarda bulunan birkaç kişinin de güvenli şekilde aşağı indirilmesini sağladı. Fabrikanın zemin katında çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde diğer katlara sıçramadan yaklaşık 45 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Yangının mesai saati öncesinde meydana gelmesi ve içerideki personel sayısının az olması yaşanabilecek can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

Ayrıca ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin çevredeki diğer tesislere sıçraması da engellendi.