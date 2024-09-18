İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 293 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik Narkoçelik-39 operasyonu yapıldığını duyurdu.

44 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-39" operasyuonlarında 470 kilogram Uyuşturucu Madde,

4 milyon 945 bin 832 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 293 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya gerçekleştirilen operasyonların 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 dedektör köpek ile yapıldığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.