Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye'nin, hem Batı hem de Doğu ile dengeli ilişkiler geliştirebilen bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'nin hem Batı hem de Doğu ile dengeli ilişkiler geliştirebilen bir ülke olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un davetiyle Şanghay İş Birliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bu yılki zirvesine şeref konuğu olarak katıldığını hatırlatan Erdoğan, 31 Ağustos akşamı 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde de yer aldıklarını söyledi. Kırgız halkının Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Erdoğan, misafirperverlikleri için Caparov ve Kırgız halkına teşekkür etti.

'Türkiye, büyük fırsatlar barındırıyor'

ŞİÖ'nün yaklaşık 30 ülke ve uluslararası kuruluşu bünyesinde toplayan büyük bir bölgesel yapı hâline geldiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bu geniş ekonomik ve beşerî coğrafyayla ilişkilerini artırma gayretinde olduğunu söyledi. 2019'da açıklanan 'Yeniden Asya' girişiminin de bu yaklaşımın bir yansıması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok taraflılığı ve iş birliğini esas alan diplomatik çizgiyi sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan, ŞİÖ zirvesi marjında Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini, ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de aralarında bulunduğu isimlerle fikir alışverişinde bulunduğunu aktardı.

'TAM ÜYELİK, BATI'YA SIRT ÇEVİRMEK ANLAMINA GELMEZ'

ŞİÖ ile ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasının mümkün olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin teşkilata üyelik perspektifinin bir bloktan kopuş ya da Batı'ya sırt çevirme anlamına gelmediğini vurguladı. Erdoğan, hedeflerinin '360 derecelik bir vizyonla' Türkiye'nin ağırlığını artırmak olduğunu ifade etti.

PUTİN GÖRÜŞMESİ: GÜNDEMDE UKRAYNA SAVAŞI VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını, görüşmenin samimi ve verimli geçtiğini söyledi. Enerji, ticaret, turizm ve yatırımların yanı sıra Karadeniz'deki güvenlik konularının da gündeme geldiğini belirten Erdoğan, savaşın barışla sonuçlanmasının hem bölge hem de dünya için en hayırlı yol olduğunu dile getirdi.

MEKKE İTTİFAKI VURGUSU

Erdoğan, İstanbul'da yapılan Mekke İttifakı toplantısının önemli olduğunu söyleyerek, ittifakın askeri, siyasi ve teknik boyutlarının ele alındığını aktardı. Sekretaryanın kurulması, savunma sanayisi iş birliği, askeri eğitimler ve standardizasyon gibi başlıkların gündeme geldiğini ifade eden Erdoğan, ittifakın bölgede istikrar ve güvenlik için kurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin takvimden çok bir hedef meselesi olduğunu belirtti. Sürecin devlet ciddiyetiyle yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye edilmesinin önemli olduğunu ifade etti. İç cepheye ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, toplumsal bütünleşmeyi zedeleyen söylemlerin kabul edilemeyeceğini belirterek, farklılıklarla birlikte Türkiye paydasında kenetlenilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan bu yaklaşımı 'Büyük Türkiye Mutabakatı' olarak tanımladı.

SURİYE VE YPG-PYD AÇIKLAMASI

Suriye'de YPG-PYD'nin fesih kararını olumlu karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istediklerini belirtti. ABD'nin de artık Suriye'nin gerçeklerini gördüğünü savunan Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek verilmesi çağrısında bulundu.

F-35 programına yeniden dahil olma sürecine değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi. Buna karşın KAAN projesinden ve yerli hava savunma sistemlerini geliştirme hedefinden vazgeçilmediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin seçeneklerini artırdığını ifade etti.

KARADENİZ'DE DENİZ GÜVENLİĞİ UYARISI

Karadeniz'de ticari gemilerin güvenliğine dikkat çeken Erdoğan, sadece Türk gemilerinin değil, tüm sivil deniz taşımacılığının korunmasının önemli olduğunu söyledi. Tahıl krizinin Afrika'da yeniden baş gösterdiğine işaret eden Erdoğan, sorunun büyümeden çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Ege adalarını silahlandırmayı sürdürmesi hâlinde Türkiye'nin gerekeni yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak haklarının çiğnenmesine de izin vermeyeceğini söyledi. Ankara'nın serinkanlı ve sağduyulu tutumunun zafiyet olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Yunanistan'a uluslararası anlaşmalara uyması çağrısında bulundu.