Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne programı kapsamında İpsala ilçesinde düzenlenen Çeltik Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Edirneli çiftçilerin tarımsal üretimi bilinçli yaparak işlerine sahip çıktığını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne programı kapsamında İpsala'daki Çeltik Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pirinç pilavı dağıtırken, biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını yaptı

Programa Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kaymakamlar, belediye başkanları, sulama kooperatifi başkanları, siyasi parti temsilcileri, çeltik üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

İpsala Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, İpsala’nın Türkiye’nin en çok çeltik üreten ilçesi olduğuna vurgu yaparak, “Çeltiğin sorunları ve çözüm önerilerini Edirne’de yapacağımız sektör toplantısında ayrıca dile getireceğiz. Ben sözü daha fazla uzatmadan çeltik sezonunun tüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olması diliyorum.İpsala pirinci sofralara birinci” dedi.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer de, ilçenin özellikle çeltik üretiminin ağırlıklı olduğu bir bölge olduğuna dikkati çekerek, "210 bin dönüm çeltik ekimi ekilişi yapılmaktadır.15 adet çeltik fabrikamız var. TMO’nun alımı gerçekleştireceğini açıklaması üreticilerimizi memnun etmiştir. Taban fiyat verilen fiyattan aşağı düşmeyeceği demektir. Serbest piyasa ekonomisi, arz talep geçen yıl en düşük çeltikler 17 TL’den yıl içerisinde 24 TL’ye kadar işlem görmüştür. TMO mal almalı, denge için gücü olmalıdır. Biz üreticiler önceliğimiz tarlamızdan kaliteli ve bol verim elde etmeliyiz. Fiyatlar bir şekilde oluşacaktır. Denge sağlanacaktır" diye konuştu.

Uzun yıllardır konuşulan bitkisel, hayvansal, ithal edilmesin demediklerini ifade eden Sezer, "Pirinç ithal edilsin, gerçekten TMO’nun yönetiminde insanımızın ülkemizin damak tadına uygun pirinç getirilmesi lazım. Ülkeler arası ticari anlaşmalarla inanın buna karşı değiliz ama son yıllarda getirilen kalitesiz pirinçler ile pirinç tüketiminde de azalma meydana gelmiştir. Bunu da önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız da tarımın sanayi kadar önemli olduğunu söylemiştir. Tarım ülkelerin geleceği için çok önemlidir, onun da bilincindeyiz. Üretmek çok zor, tüketicilerde de bilinç oluşturulmalı. Üretilen meyvanın % 30-40 çöpe gidiyor. Tasarruf tedbirleri ile birlikte durgunlaştırma oldu diye bilgi aldık. Bunun devam etmesini istiyoruz sayın bakanım, İpsala Pirinci Dünyada Bir İnci coğrafi işareti alındı. Şu an Avrupa Birliği’ne de müracaatını yaptık. Bakliyatta 2018 yılında bu yana uygulanan regülasyon paketli ürünlerde normalleşmeye döndü. Onun için de teşekkür ediyoruz. İthal ettiğimiz gibi Pazar bulursak ihracatta yapalım istiyoruz. Desteğiniz için bu konuda da teşekkür ediyorum. İpsala Çeltik Hasadı ve üreticileri ile buluşma programının hayırlara vesile olmasını, tüm üreticilere bereketli harmanlar diliyorum" diye konuştu.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Türkiye’nin en çok çeltik üretildiği bölge olduklarına dikkati çekti. "Bugün yaklaşık 220 bin dönüm çeltik bu topraklarda üretilmektedir" diyen Başkan Kerman, "Bu arazinin yaklaşık 9 bin dönümü İpsala Belediyemize aittir.Bu da % 4’ünü oluşturmaktadır. Biz de İpsala Belediyesi olarak sayın bakanım üreticilerimize ne yapabiliriz. En çok gelirin olduğu bir belediye üreticilere ne yapabilir diye düşündük ve İpsala’ya 29 bin tonluk lisanslı depoyu kurduk. Bugün üreticilerimiz sağlıklı ortamlarda bu depolarda stoklamaktadır. Bugün üreticilerimiz Ziraat Bankası kredisiyle 9 ay faizsiz kredi kullanmaktadır. Bu konuyla aynı zamanda çeltik üreticilerimizin ilk defa bu yıl gerçekleştireceği bu depolara ürün getiren üreticilerimizin sıkıntı ve problem yaşamaması için randevu sistemiyle günlük 700-800 ton ürün alacağız. Bu müjdeli haberi de çeltik üreticilerimiz ile buradan paylaşmak istiyoruz. Bir ara su ile sıkıntılar yaşanıyor idi. Ama sayın valimizin, kaymakamımızın ve Hamzadere Sulama Kooperatifi’nin yapmış olduğu planlı programlı çalışmalar neticesinde su sorunu giderilmiştir. Kendilerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’da İpsala’nın en çok çeltiğin yetiştiği bölgelerden birisi olduğunu hatırlatırken, Edirne Valisi Yunus Sezer ise, "Özellikle havaların kurak gitmesi ile çok stresli bir yıl geçirdik. Ama hem sayın bakanım sizlerden hem cumhurbaşkanımızdan süreci sonuna kadar takip ederek her türlü desteği verdiniz. Bütün üreticilerimiz huzurunda sizlere teşekkür ediyorum, kazasız belasız ürün kaybına sebebiyet vermeden, burada bütün herkesle güzel bir süreci yönettik. İnşallah önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi olacaktır. Çünkü bir çok sulama projesini önümüzdeki yıl yine sizlerin destekleriyle burada faaliyete açmış olacağız" dedi. Vali Sezer, çeltik hasadımızın bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2024 yılında çeltik üretimimizde 980 bin ton rekolte bekliyoruz. Böylece halkımızın ihtiyaç duyduğu çeltiğin yüzde 75'ini bu topraklarda üretmiş olacağız." dedi.

Edirne'nin çeltiğin başkenti olduğunu belirten Bakan Yumaklı, Edirne Türkiye'deki toplam çeltiğin yüzde 44'ünü ürettiğini, bunun yarısının da İpsala'da üretildiğine dikkati çekerek, "Bütün çiftçilerimizle gurur duyuyorum. Türkiye'nin üreticileri dünyadaki birçok ülkeden çok çok daha iyi seviyede. Hem bilinç hem üretim kabiliyeti ve kapasitesi olarak. Tarımsal üretimin planlanması konusunda, nerede, neyi ve ne kadar ekeceğiz konusunu eğer bu 1 Eylül'den başlattığımız şekilde uygulayabilirsek gerçekten çok çok büyük bir avantaj sağlamış olacağız inşallah. Ama tek bu değil, sözleşmeli üretim bunun en önemli ayaklarından bir tanesi. Bizler de artık önümüzdeki sene en çok herhalde bu konunun üzerinde duracağız. Çünkü sadece üretmek yetmiyor malumunuz, bunların aynı zamanda pazara değerinde gitmesini de sağlamak gerekiyor. Bu konunun en önemli durumu ise başta sözleşmeli üretim. Yine işlenmeyen tarım arazilerinin tarıma kazandırılması vardı. Bütün üretim alanlarının kayıt altına alınması vardı. Bunları da inşallah peyderpey tamamlayacağız. Yani velhasıl devrim niteliğindeki çalışmaları yapıyoruz. Ben bu çalışmalarda bu zamana kadar katkıda bulunmuş olan geçmiş bakanlar, bürokratlar, kimler varsa üreticiler, üretici birlikleri ben hepsine tekraren teşekkür ediyorum. Dünyada çeltik üretiminin dekarda ortalama 471 kilogram, Türkiye'de ise bu rakam 803 kilogramdır” diye konuştu.

"EDİRNE’DEKİ ÜRETİCİLERİMİZİN SU SIKINTISINI YAKINDAN TAKİP ETTİK"

Türkiye'de 2002 yılında 360 bin ton çeltik üretilirken, 2023 yılında yüzde 150'lik artışla bu rakamın 900 bin tona çıktığını ifade eden Yumaklı, "2024 yılında çeltik üretimimizde 980 bin ton rekolte bekliyoruz. Böylece halkımızın ihtiyaç duyduğu çeltiğin yüzde 75'ini bu topraklarda üretmiş olacağız. Demek ki ne kaldı geriye? Yüzde 25, inşallah onu da başaracağız." dedi.

Edirne'nin çeltik üretiminde dünyada marka bir şehir olması için hiçbir zorluktan kaçmadıklarını anlatan Bakan Yumaklı, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından Trakya’nın önemli çeltik işleme ve pirinç paketleme fabrikalarından birini İpsala'ya kazandıracaklarını söyledi.

Yumaklı, Edirne'nin hem çeltik üretiminde hem de diğer tarımsal üretim faaliyetlerinde ön plana çıkması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu sene çeltik sezonunun kuraklık nedeniyle üreticiler açısından çok kolay geçmediğini aktaran Bakan Yumaklı, özellikle su sıkıntısı konusunda yaşanan süreci Edirne Valisi Yunus Sezer ile yakından takip ettiklerini söyledi.

Gelecek yıl alacakları önlemlerle sulamayla ilgili sorunları şansa bırakmayacaklarını vurgulayan Yumaklı, çalışmalara bugünden başlayacaklarını dile getirdi.

"SU VE SULAMA YATIRIMLARINA ÖNEM VERİYORUZ"

Edirne'deki sulama yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"2030 yılında tüm dünyada ve ülkemizde çeltik üretiminin yüzde 50 daha fazla arttırılması yönünde bir beklenti var nüfus artış hızına göre. Dolayısıyla suyu baz alarak tarımsal üretimi de planlayarak bunu başarmak zorundayız. Bu kapsamda su ve sulama yatırımlarına önem verdiğimizi bir kere daha söylemiş olayım. 15 tane projemiz var Edirne için. Bunların rakamı yaklaşık 14 milyar lira civarında, hatta 14 milyarı bir miktar geçiyor. Edirne'de sulamaya açılacak olan alanın toplam miktarı 525 bin dekar. Bu kadar alanı daha inşallah sulamaya açmış olacağız. Özellikle 11 milyarlık kaynağı biz Hamzadere Barajı'nın sulamasına, Çakmak Barajı'nın sulamasına, Subaşı sulamasına ve Bülbüldere regülatörü ve sulamasına ayırmış durumdayız. İnşallah bunları da çok hızlı bir şekilde hayata geçirmiş olacağız. Bunların da tekrar bütün çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Programda daha sonra pilav kazanının başına geçen Yumaklı, basın mensupları ve üreticilere pilav ikram etti. Bakan Yumaklı, daha sonra biçerdövere binerek çeltik hasadı gerçekleştirdi.Bakan Yumaklı, fiyat güncellemesi konusunda bir cevap vermeden aracına binerek Edirne’deki programa doğru yola çıktı.