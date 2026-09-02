Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Zabıta Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personeli ve bürokratları ile bir araya geldi. Büyükkılıç, 'Haftanızı tebrik ediyorum. Zabıta belediyelerin vitrinidir' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Her yıl 1-7 Eylül'de belediye zabıta teşkilatının kent yaşamındaki hizmetlerini ve 4 Eylül 1826'ya uzanan kurumsal geçmişini anmak amacıyla kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mutfak Sanatları Merkezi'nde program düzenlendi. Programda Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kutlama programına Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Türkmen, Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, daire başkanları ve müdürler, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile zabıta personeli katıldı.

Mutfak Sanatları Merkezi bahçesinde gerçekleşen programda tek tek masaları dolaşan Başkan Büyükkılıç, personel ile sohbet ederek Zabıta teşkilatının haftasını tebrik etti.

Programda konuşan Büyükkılıç, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Haftanızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Daha nice haftalara erişmenizi temenni ediyorum' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin örneklik teşkil ettiğini kaydederek, 'Hakikaten Kayseri Büyükşehir Belediyesi duruşuyla, samimiyetiyle, ilçe belediyelerimizle olan uyumuyla Türkiye'de kendisinden söz ettiren bir belediye konumunda. Bunu sağlayan sizlersiniz. Bütün bunların içerisinde zabıta belediyelerin vitrinidir. Onların davranışı, bakışı; merhametle, iyi niyetle ama en önemlisi sabırla muamele edip işlem yapmaları önemli. İnsanlarımızın huzurunu, konforunu, onların nezih bir ortamda hizmet almalarını sağlamak amacıyla hizmet veriyorsunuz. Vatandaşlarımızın da sağduyuyla, anlayışla sizlere yaklaşacağını umuyor ve inanıyoruz' şeklinde konuştu.