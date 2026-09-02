Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ümraniye'de TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışını ve Ümraniye Alt Geçidi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. 230 metrelik alt geçitle trafik akışının hızlandırılması, 9,5 dönümlük ilave yeşil alanla ise toplam 50 dönümlük yeni bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gerçekleştirilen ulaşım yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışını, Ümraniye Alt Geçidi'nin ise temel atma törenini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

TRAFİK AKIŞI RAHATLAYACAK

Hizmete açılan Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı ile Millet Bahçesi ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne ulaşımın hızlandırılması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Temeli atılan 230 metre uzunluğundaki Ümraniye Alt Geçidi ile araç trafiğinin daha hızlı ve güvenli şekilde ilerlemesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca 9,5 dönümlük ilave yeşil alan oluşturulacağı, böylece toplamda 50 dönümlük yeni bir yaşam alanının İstanbul'a kazandırılacağı belirtildi.

ÜMRANİYE-KAVACIK-BEYKOZ HATTI GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem altyapısına yönelik yatırımların da sürdüğünü belirtti. İstanbul'daki raylı sistem yatırımlarının 180 kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, Ümraniye-Kavacık-Beykoz arasında 14 istasyonlu yeni bir raylı sistem hattının da projelere ekleneceğini açıkladı.