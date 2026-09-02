İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan makamlarıyla Polis Teşkilatı'nın ortak operasyonunda kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalananlardan 11'i Türkiye'ye iade edildi, diğer 11 kişinin ise ceza süreçlerinin ardından iade edilmesinin beklendiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımında suçluların nereye kaçarsa kaçsın takip edileceğini vurguladı.

'Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, peşlerini bırakmayacağız' diyen Çiftçi, hiçbir ülkenin başka bir ülkenin güvenliğini tehdit eden suçlular için güvenli bir alan olmaması gerektiğini ifade etti.

'TÜRK ADALETİNDEN KURTULABİLECEKLERİNİ SANMASINLAR'

Yurt dışına kaçan suçlulara seslenen Bakan Çiftçi, 'Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar, başka ülkelere sığınarak Türk adaletinden kurtulabileceklerini sanmasınlar' dedi.

Bakan Çiftçi, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar takip edilmeye devam edeceklerini belirterek, yakalananların Türk adaletine teslim edileceğini kaydetti.

NEREYE KAÇARLARSA KAÇSINLAR, PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ.



Gürcistan makamlarıyla Polis Teşkilatımızın gerçekleştirdiği ortak operasyonla, kırmızı bültenle aradığımız 22 şahıs yakalandı.



Bu şahıslardan 11'i ülkemize iade edildi. Gürcistan'da işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde: pic.twitter.com/MorUFkHlMC — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 2, 2026