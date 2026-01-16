İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması dolayısıyla yayımladığı mesajda, tatilinin yalnızca dinlenme değil, gelişim ve farkındalık için de önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için okullarda son ders zili bugün çalıyor.

Yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak olan 18 milyon öğrencinin tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

2 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönemin ara tatili 16-20 Mart'ta, okulların kapanışı ise 26 Haziran'da olacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), önceki yıl başlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren 'gelişim raporu'nun verilmesine bu yıl da devam edilecek.

BAKAN TEKİN'DEN YARIYIL MESAJI

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.

Bakan Tekin, mesajında, öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını belirterek tüm eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diledi.

Eğitimin yalnızca sınav ve notlardan ibaret olmadığını ifade eden Tekin, her dönemin öğrencilerin gelişimi, öğretmenlerin rehberliği ve velilerin desteğiyle anlam kazandığını vurguladı. Öğrencilerin gösterdiği çabanın notların çok ötesinde bir değer taşıdığına dikkat çeken Tekin, 'Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle; yarıştan çok, gelişimle anlam kazanır' dedi.

Öğrencilere seslenen Bakan Tekin, yarıyıl tatilinde kitap okumalarını, ilgi alanlarına yönelmelerini, aileleriyle kaliteli vakit geçirmelerini ve ekran kullanımında dengeyi gözetmelerini tavsiye etti. Bakanlık tarafından hazırlanan tatil kitapları ve açık olacak zanaat atölyeleriyle çocukların üretme, emek ve sabır kavramlarını deneyimleyebileceklerini belirtti.

Öğretmenlerin eğitim sistemindeki rolüne de değinen Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğretmenlerin emeği ve adanmışlığıyla sahada karşılık bulduğunu ifade etti. 'Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden uzun soluklu bir süreçtir' diyen Tekin, öğretmenlere verdikleri emek için teşekkür etti.

Velilere de çağrıda bulunan Bakan Tekin, yarıyıl tatilinin çocuklarla daha fazla iletişim kurmak için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, aile ortamında güven, anlayış ve sağlıklı iletişimin çocukların akademik ve sosyal gelişimini desteklediğini kaydetti. Velivizyon ve Aile Bülteni gibi çalışmalara da dikkat çekti.

Bakan Tekin, mesajını tüm eğitim ailesine iyi tatiller dileyerek tamamladı ve ikinci dönemde aynı kararlılık ve umutla yeniden buluşma temennisinde bulundu.