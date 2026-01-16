Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Liseler ile geleceğe sağlam adımlarla yürüyen öğrencilere yönelik yazılı sınav çalışmaları gerçekleştirdi. Öğrenciler, gençleri önceleyen projelere ve etkinliklere önem verdiği için Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkesi ile hareket ederek ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere 'Kılavuz Gençlik' çatısı altında destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan Akademi Liselerde her geçen yıl birbirinden fark yaratan çalışmalarla lise ve lise mezunu öğrencilere yepyeni bir vizyon kazandırıyor.

Akademik çalışmalar, yardımcı kaynaklar, salon programları, tematik kamplar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlayan Akademi Liseler sınav yolculuğunda gençlere destek oluyor.

YAZILI SINAV ÇALIŞMALARI

Akademi Liseler ile geleceğe sağlam adımlarla yürüyen 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik yazılı sınav çalışmaları gerçekleştirildi. Akademi Lise öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak ve yazılı sınav sürecine daha güçlü hazırlanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmaya gençler yoğun ilgi gösterdi. Çalışma kapsamında toplam bin 775 öğrenci yazılı sınavlara yönelik hazırlanan özel içeriklerden faydalandı. Öğrencilerin konu kazanımlarını pekiştirmelerini ve sınav pratiği kazanmalarını sağlayan program, birinci dönem içerisinde 25-26 Ekim, 1-2 Kasım, 27-28 Aralık ve 3-4 Ocak olmak üzere birinci ve ikinci yazılı tarihlerine göre dört ayrı tarih aralığında uygulandı. Öğrenciler yoğun ancak bir o kadar da verimli geçen derslerin sonunda, gençleri önceleyen projelere ve etkinliklere önem verdiği için Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

'SINAVLARA ETKİSİ OLUYOR'

Akademi Lise öğrencilerinden Eylül Adıgüzel, 'Yazılı sınavlara önceden bireysel olarak hazırlanıyordum. Akademi Lise'ye başladığımdan beri hem öğretmenlerimle hem arkadaşlarımla sosyal bir çevrede bulunarak sınavlara daha iyi ve daha etkin bir şekilde hazırlanabildiğimin farkına vardım. Okula gidemediğim günlerde konu eksiklerim oluyordu ve derslerden çok geride kalıyordum. Akademi Lise'ye geldiğim zaman konu eksiklerimi daha pratik bir şekilde kapatabileceğimi, kafamda daha iyi oluşturabildiğimi ve birçok derste de buna katkı sağlayabildiğini gördüm. Bu projeyi bize sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci Hamza Karatağ, 'Bu çalışma konu eksiklerimi fark etmeme çok yardımcı oldu. Konuları tekrar görmem ve öğretmenlerimizin püf noktaları tane tane anlatmaları bilgileri pekiştirmemi sağladı. Akademi Lise'nin bize sunduğu destekler çok önemli. Kütüphanenin ekstra ders çalışma imkânı vermesini ve defalarca kez aynı soruları sormamıza rağmen öğretmenlerimizin konuları tane tane anlatmalarını çok olumlu değerlendiriyorum' dedi. Öğrencilerden Yağmur Usta ise 'Okulda kaçırdığım konular oluyordu. Akademi Lise'de konuları öğretmenlerimizle analiz edip netliğe kavuşturuyorum ve üstüne soru çözümleriyle pekiştiriyorum. Burada çok sıcak bir aile ortamı var. Öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın samimiyeti bizi çok motive ediyor ve derse katılımımızı sağlıyor' dedi.