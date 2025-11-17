İzmir'de mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından konuşan İZOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Ecrimisil borcumuz yok, otogarı biz yaptık' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye (İZOTAŞ) gönderdiği 305 milyon TL'lik ecrimisil tahakkuku ve şirket gelirlerine yönelik haciz işlemleri, mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararıyla askıya alındı.

'İZOTAŞ İŞGALCİ DEĞİLDİR'

Kararın ardından İZOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, belediyenin basın açıklamasındaki ifadeleri eleştirerek, otogarda herhangi bir işgal durumunun söz konusu olmadığını vurguladı. Niyazoğlu, 'Belediyenin açıklaması kamuoyunu yanıltıyor. Sözleşme kendiliğinden sona ermiş değildir. Açtığımız dava kapsamında verilen tedbir kararıyla faaliyetimizi sürdürüyoruz. Danıştay içtihatları açıktır: Tedbir kararı varken ecrimisil veya işgalden söz edilemez' dedi.

'BELEDİYEYE BORCUMUZ YOK, TALEP HUKUKSUZ'

305 milyon TL'lik ecrimisil talebinin hukuki bir temeli olmadığını söyleyen Niyazoğlu, '1999'dan bu yana belediyeye 26 milyon 780 bin 106 dolar ödeme yaptık. Geçmişe yönelik borcumuz yok. İşgal yok. Bu talep tamamen hukuksuzdur.' dedi.

Otogarın yapım maliyetinin tamamen İZOTAŞ tarafından karşılandığını belirten Niyazoğlu, tesisin 27 yıldır şirket tarafından işletildiğini anımsatarak, '85 milyon dolara otogarı biz yaptık. 27 yıldır tüm bakım, onarım, tadilat, asfalt ve altyapıyı kendi imkanlarımızla yürüttük. Ancak bina artık yenilenmeye ihtiyaç duyuyor.' diye konuştu.

Niyazoğlu, ecrimisilin şirket gerçekleriyle bağdaşmadığını belirterek,'2024 yılı için 305 milyon TL ecrimisil hesaplanmış. Oysa şirketimizin aynı yıl toplam cirosu 250 milyon TL. Kâr değil, ciro: Böyle bir tutarın ödenmesi zaten imkânsız. Belediye bir yandan ecrimisil talep ederken, diğer yandan esnafa 'İZOTAŞ'a ödeme yapmayın' diyor. Bu da şirket gelirlerinde ciddi sorun yaratıyor' diye konuştu.

Sürecin hukuki zeminde ilerlediğini belirten Niyazoğlu, ana davanın Yargıtay'da olduğunu hatırlatarak, 'Ya belediye ile makul bir uzlaşma zemini bulacağız ya da Yargıtay'ın vereceği kararı bekleyeceğiz. Otogarı en iyi şekilde işletmeye devam ediyoruz.' dedi.