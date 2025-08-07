2025-2026 AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele edecek Gebze Belediyespor’un yeni pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Suárez, taraftarlara seslendi. Geçtiğimiz sezon Altekma’da ligin en skorer oyuncusu olan Kübalı yıldız, Gebze’de yeni bir başarı hikayesi yazmaya hazır.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Son iki sezonu İzmir temsilcisi Altekma’da geçiren ve 2024-2025 sezonunda SMS Grup Efeler Ligi’nin en skorer oyuncusu unvanını kazanan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutiérrez Suárez, Gebze Belediyespor’un yeni transferi oldu.

Gutiérrez, yeni takımında kariyerine yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanıyor.

“TARAFTARLARIMIZLA BİR AİLEYİZ”

Gebze’deki yeni sezonu değerlendiren Gutiérrez, “Burada geçireceğim sezon için çok heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Voleybol oynamayı seviyorum ve Gebze için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Disiplin ve saygı benim için çok önemli. Artık bir aileyiz ve taraftarlarımızla birlikte yazacağımız bu yeni hikayeye başlamak için sabırsızlanıyorum. Selamlar ve sevgiler, Guti” dedi.

Başarılı oyuncu, Gebze Belediyespor’da hem bireysel hem de takım hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceğini vurguladı.

Taraftarlar, Gutiérrez’in liderliğinde takımın yeni sezonda iddialı bir performans sergilemesini bekliyor.