Milli Saraylar Başkanlığı'nın 100. yılı kapsamında düzenlenen ve Türkiye'de saray müzeciliği alanındaki en kapsamlı uluslararası etkinlik olan 'Millî Saraylar'ın Yüzyılı' sempozyumu, dünyanın önde gelen müze yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Millî Saraylar Başkanlığı'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla hayata geçirilen 'Millî Saraylar'ın Yüzyılı' Uluslararası Sempozyumu, İstanbul'da görkemli bir açılışla başladı. Türkiye'de saray müzeciliği alanında bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı uluslararası buluşma olma özelliğini taşıyan sempozyum, dünyanın seçkin müze yöneticilerini bir araya getirdi.

Sempozyumun açılışı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener, İstanbul Valisi Davut Gül, Önceki dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Millî Saraylar'ın tarihi mirasını, müzecilik anlayışını ve geleceğe yönelik vizyonunu uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlayan sempozyumda, dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik kapsamında, saray koleksiyonlarının korunması, sergilenmesi, restorasyon teknikleri ve çağdaş müzecilik uygulamaları gibi konular da ele alınacak.

Millî Saraylar Başkanlığı, bu önemli buluşmayla hem 100 yıllık mirasını kutluyor hem de uluslararası müzecilik ağında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.