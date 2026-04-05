İSTANBUL – Milli Mücadele’nin sembol isimlerinden, Karadeniz’in yetiştirdiği önemli kahramanlardan Giresunlu Topal Osman Ağa, şehadet yıldönümünde İstanbul’da düzenlenen anlamlı bir programla rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

İstanbul’da 2015 yılında başlatılan ve geleneksel hale gelen anma programı, bu yıl da yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Anma programı kapsamında, Topal Osman Ağa’nın eşi Hatun Hanım’ın Eyüp Sultan’daki kabri başında bir araya gelen katılımcılar, hem Topal Osman Ağa’yı hem de Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını dualarla yad etti.

Programda yapılan değerlendirmelerde, Topal Osman Ağa’nın yalnızca bir tarih figürü değil; vatanın bağımsızlığı, milletin direnişi ve milli iradenin sembol isimlerinden biri olduğu vurgulandı. Katılımcılar, böylesine önemli şahsiyetlerin hatırasının yaşatılmasının, toplumsal hafıza ve gelecek kuşaklara tarih şuuru kazandırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

2015’ten Bu Yana Süren Vefa Buluşması

Anma programını organize eden isimler, 2015 yılında İstanbul’da başlatılan bu buluşmanın artık bir gelenek haline geldiğini belirterek, her yıl aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülen programın bir vefa örneği olduğunu ifade etti.

Açıklamalarda, Topal Osman Ağa’nın eşi Hatun Hanım’ın kabri başında yapılan anmanın sadece bir mezar ziyareti olmadığı, aynı zamanda Milli Mücadele ruhuna sahip çıkmanın, tarihine ve kahramanlarına vefa göstermenin güçlü bir ifadesi olduğu dile getirildi.

Katılımcılar, geçmişi unutmadan geleceğe yürüyen bir millet olmanın temel şartlarından birinin, tarihî şahsiyetleri doğru anlamak ve onları nesilden nesile aktarmak olduğuna işaret etti.

Eyüp Sultan’da Duygu Dolu Anlar Yaşandı

İstanbul’un manevi merkezlerinden biri olan Eyüp Sultan’da gerçekleştirilen anma programı, duygu yüklü anlara sahne oldu. Program boyunca edilen dualarda, başta Topal Osman Ağa olmak üzere, vatan uğruna mücadele veren tüm şehitler ve gaziler rahmetle anıldı.

Katılımcılar, Hatun Hanım’ın mezarı başında yapılan bu buluşmanın, geçmiş ile bugün arasında kurulan güçlü bir gönül köprüsü olduğunu ifade etti. Özellikle milli mücadele ruhunun genç nesillere aktarılması gerektiği vurgulanırken, bu tür anma programlarının yalnızca tarihî değil, aynı zamanda kültürel ve manevi bir sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Program boyunca yapılan konuşmalarda, Topal Osman Ağa’nın hayatı, mücadelesi ve bıraktığı tarihi mirasın, millet hafızasında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi. Katılımcılar, böyle isimlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini belirterek, bu tür etkinliklerin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

“Tarihimize ve Kahramanlarımıza Sahip Çıkıyoruz”

Anma programına katılan isimler, Topal Osman Ağa’yı anmanın aynı zamanda tarihimize, milli kimliğimize ve bağımsızlık mücadelemize sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti.

Yapılan değerlendirmelerde, “Kahramanlarımızı sadece tarih sayfalarında bırakmak değil, onların mücadelesini ve emanetini bugüne taşımak zorundayız” mesajı öne çıktı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen programın, yalnızca geçmişi anmak için değil; aynı zamanda milli birlik, beraberlik ve ortak hafızayı güçlendirmek için de önemli bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Eyüp Sultan’daki anma programına, Giresun STK Temsilcileri ve Topal Osman Ağa’ya gönül veren çok sayıda vatandaş, tarih meraklısı, sivil toplum temsilcisi ve davetliler katıldı. Katılımcılar, düzenlenen programın manevi yönünün son derece güçlü olduğunu belirterek, bu anlamlı organizasyonun her yıl devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Program sonunda, Topal Osman Ağa ve tüm Milli Mücadele kahramanları için dualar edilerek anma etkinliği sona erdi.

Topal Osman Ağa için İstanbul’da gerçekleştirilen bu anlamlı anma programı, bir kez daha tarihe vefa, kahramanlara saygı ve milli hafızaya sahip çıkma iradesini ortaya koydu.