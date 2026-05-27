İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde sahil şeridinin işletmeler tarafından yoğun şekilde kullanılması tartışma yarattı. Vatandaşlar, kıyılarda kamusal kullanım alanlarının giderek daraldığını savundu.

Sefer DEMİR / İZMİR (İGFA) - Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Çandarlı'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde yaşanan yoğunluk, kıyı kullanımına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, sahil şeridinin önemli bölümünün özel işletmeler tarafından şezlong ve çeşitli ekipmanlarla kaplandığını öne sürerek ücretsiz kullanım alanlarının azaldığını dile getirdi.

Bazı tatilciler, denize serbest erişimde zorluk yaşandığını belirtirken, kıyıların herkesin eşit şekilde yararlanabileceği kamusal alanlar olarak korunması gerektiğini ifade etti. İşletmelerin sunduğu hizmet ücretlerinin de tepkilere neden olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar, ilgili kurumların sahillerde denetimleri artırmasını ve kamusal kullanım alanlarının genişletilmesine yönelik adımlar atılmasını istedi.

Yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Çandarlı'da kıyı kullanımına ilişkin tartışmaların önümüzdeki süreçte de gündemde kalması bekleniyor.