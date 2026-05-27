ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nı Mehmetçiklerle birlikte geçirmek üzere Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Bakanlıktan aktarılan habere göre ziyarete Selçuk Bayraktaroğlu, Ercüment Tatlıoğlu, Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bahtiyar Ersay da eşlik etti.
Hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunarak yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Yaşar Güler, sahadaki çalışmaları yerinde değerlendirdi. Bakan Güler, yapılacak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
Millî Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, Mehmetçiklerin görev başında bayramı karşılamasının birlik ve görev bilincini yansıttığına dikkati çekti.