Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı için illere göre bayram namazı saatlerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı'nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 05:55

Adıyaman: 05:42

Afyonkarahisar: 06:11

Ağrı: 05:18

Aksaray: 05:57

Amasya: 05:45

Ankara: 05:59

Antalya: 06:14

Ardahan: 05:17

Artvin: 05:20

Aydın: 06:23

Balıkesir: 06:19

Bartın: 05:57

Batman: 05:30

Bayburt: 05:28

Bilecik: 06:10

Bingöl: 05:31

Bitlis: 05:25

Bolu: 06:02

Burdur: 06:14

Bursa: 06:13

Çanakkale: 06:24

Çankırı: 05:54

Çorum: 05:49

Denizli: 06:19

Diyarbakır: 05:34

Düzce: 06:03

Edirne: 06:20

Elazığ: 05:36

Erzincan: 05:33

Erzurum: 05:25

Eskişehir: 06:08

Gaziantep: 05:47

Giresun: 05:34

Gümüşhane: 05:31

Hakkari: 05:20

Hatay: 05:54

Iğdır: 05:14

Isparta: 06:13

İstanbul: 06:12

İzmir: 06:25

Kahramanmaraş: 05:48

Karabük: 05:57

Karaman: 06:03

Kars: 05:16

Kastamonu: 05:52

Kayseri: 05:51

Kilis: 05:49

Kırıkkale: 05:56

Kırklareli: 06:17

Kırşehir: 05:55

Kocaeli: 06:08

Konya: 06:05

Kütahya: 06:11

Malatya: 05:40

Manisa: 06:23

Mardin: 05:33

Mersin: 05:59

Muğla: 06:23

Muş: 05:27

Nevşehir: 05:54

Niğde: 05:56

Ordu: 05:36

Osmaniye: 05:51

Rize: 05:26

Sakarya: 06:06

Samsun: 05:42

Şanlıurfa: 05:41

Siirt: 05:27

Sinop: 05:45

Şırnak: 05:26

Sivas: 05:42

Tekirdağ: 06:18

Tokat: 05:43

Trabzon: 05:29

Tunceli: 05:34

Uşak: 06:15

Van: 05:20

Yalova: 06:11

Yozgat: 05:51

Zonguldak: 05:59

