Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli mayının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen keşif ve gözetleme faaliyetleri 7/24 aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İğneada açıklarında tespit edilen şüpheli cismin mayın olduğu belirlendi.

Hemen harekete geçen SAS timleri, denizde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla söz konusu mayını etkisiz hâle getirdi.

Bakanlık açıklamasında, bölgedeki güvenliğin sağlanması için Deniz Kuvvetleri gemileri ve deniz hava vasıtaları ile denizden ve havadan keşif-gözetleme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü de vurgulandı.

